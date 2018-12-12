В Новосибирской области ученые обнаружили древний "щит" из клювов

В селе Венгерово Новосибирской области ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН обнаружили предмет, сделанный из клювов птиц и похожий на "щит". Предназначение его пока неизвестно, уточнили ученые.

Советник директора ИАЭТ СО РАН академик Вячеслав Молодин в среду на пресс-конференции рассказал о результатах работ в Барабинской лесостепи - исследованиях памятников эпохи бронзы и неолита. Он сообщил, что находка в виде "щита" обнаружена в одном из захоронений на раскопках памятника Усть-Тартас-2.

- Более ранняя могила, где было похоронено свыше десяти человек, перекрыта более поздней. И здесь мы нашли вещи, значение которых до сих пор понять не можем. Это - сосредоточение клювов птиц. Каких именно пернатых, еще не определено. Это либо цапли, либо журавли, потому что клювы достаточно длинные. Из этих клювов выполнен какой-то предмет - может быть, доспех или щит. Сейчас все это находится у реставраторов, пока они не разберутся, мы ответить на этот вопрос не сможем, - приводит слова академика издание СО РАН "Наука в Сибири".

Захоронение, где найден предмет, принадлежит к одиновской культуре эпохи ранней бронзы, которая существовала на очень больших пространствах и левобережья и правобережья Прииртышья. Однако ее погребальные комплексы обнаружены и в Барабинской лесостепи.

По словам Молодина, ученые отнесли возраст находки к середине третьего тысячелетия до нашей эры и началу второго тысячелетия до нашей эры.

В пресс-службе ИАЭТ сообщили, что в этом году Институтом археологии и этнографии СО РАН организована работа около 40 экспедиционных отрядов, которые работали не только в различных регионах Сибири, но и в Казахстане, Дагестане, на Памире, в Монголии, Вьетнаме, Черногории.

Так, в погребениях усть-тартасской культуры обнаружены многочисленные находки, в том числе, из бронзовой фольги, в погребениях одиновской культуры - скульптура лошади из рога, каменные луновидные подвески и много других находок. Интерес ученых вызвало необычное захоронение одиновской культуры - могила женщины с еще не родившимся ребенком и черепом волка или собаки в ее ногах. Продолжилось также исследование и выявление хозяйственных ям для квашения рыбы, которые делали и в неолите, и продолжали делать в эпоху бронзы.