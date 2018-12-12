В России создадут новые базы для тушения лесных пожаров

Рослесхозу планируют предоставить полномочия по авиационной охране особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения. Об этом стало известно во время "Делового завтрака" в "Российской газете" с заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иваном Валентиком.

Ему показали сюжет из Красноярского края, подготовленный нашими собкорами (см. видео). Речь в нем шла о том, что на защиту леса от пожаров, вредителей и болезней в России тратят значительно меньше денег, чем в других странах.

Вот какие данные привел Александр Брюханов, и.о. заведующего лабораторией лесной пирологии Института леса имени В. Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук: в России на защиту леса в расчете на один гектар тратят 10-20 центов, в Канаде - 1,5 доллара, в Испании - 3 доллара. Хорошо бы нам хотя бы к Канаде приблизится, резюмирует ученый.

Иван Валентик, заметил, что по поводу этих цифр можно было бы "полемизировать", но не стал этого делать. "Понятно, - заметил он, - что было бы больше денег - лучше бы патрулировали, лучше были бы оснащены, быстрее бы тушили. Но не все упирается в деньги. Очень часто все упирается в организацию процесса".

И привел в пример Калифорнию, где в этом году полыхали лесные пожары, погибли люди, нанесен колоссальный экономический ущерб. "Я бы не сказал, что Лесная служба США недофинансируется, - заметил Валентик. - Мы за ними достаточно внимательно следим, понимаем, как они работают, понимаем, какие там профессионалы, уровень их технического оснащения. Но они ничего не смогли сделать, потому что в свое время не были устроены противопожарные разрывы, не убрали сухостой и прочее. Поэтому я считаю, что деньги деньгами, но должна быть умелая организация работ".

Лесные пожары, по словам замминистра, "можно эффективно тушить, но для этого надо очень серьезно заниматься профилактическими противопожарными работами, создавая минерализованные полосы, поддерживая дорожную сеть в нормальном состоянии, убирая сухостой".

"Это целый комплекс подготовительных мероприятий, с одной стороны, - продолжает Валентик. - С другой стороны, нужен качественный мониторинг в пожароопасный период. Мы должны оперативно обнаруживать пожар, локализовать его и ликвидировать. Например, парашютисты-десантники должны иметь возможность максимально быстро добраться до места, где обнаружен пожар".

Все это надо усовершенствовать, укреплять авиационную часть лесоохраны, говорит Валентик, сообщив, что сейчас готовят документы о наделении Минприроды и Рослесхоза полномочиями по авиационной охране ООПТ федерального значения.

В ближайшие дни "Российская газета" продолжит публиковать видеорепортажи по актуальным вопросам "делового завтрака" с главой Рослесхоза Иваном Валентиком