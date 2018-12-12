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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В доме не было даже картошки

В селе Березовка едва не погибли от голода и холода трое маленьких ребятишек
Текст: Сергей Зюзин
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
Жительница Березовки Ольга Батова закрыла своих детей на замок и отправилась "отдыхать" к подруге. На четвертые сутки материнского запоя забытых малышей обнаружили представители полиции и органов опеки и попечительства.

Тревогу забили участковый педиатр Первомайской центральной районной больницы Татьяна Иващенко и классный руководитель семилетней Ксюши Батовой Анна Фукс. Незадолго до этого в районе живо обсуждали вышедший в сибирском выпуске "РГ - Неделя" материал, в котором рассказывалось, как равнодушие многих ответственных лиц сгубило двухмесячного ребенка ("Саша прожил недолго", 18.10.2018 г.).

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Вслед за публикацией на площадке краевого правительства прошел селекторный семинар - по следам той же трагедии. Как рассказала помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова, разговор получился жестким, в адрес органа опеки и попечительства и других ответственных лиц Заринского района звучала суровая критика. После гибели младенца было возбуждено уголовное дело не только в отношении нерадивой матери Надежды Хазовой, которую вскоре лишили родительских прав. За халатность суд приговорил Ирину Колташову, главного специалиста комитета по образованию и делам молодежи Заринского района, к двум годам лишения свободы (срок условный).

Кроме того, суд вынес частное определение о ненадлежащей организации работы с неблагополучными семьями медицинских работников и сотрудников ПДН.

А Ольга Батова в Березовке оказалась под стать Надежде Хазовой. С октября 2015 года она состояла на учете в органах профилактики за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мать-одиночка не работала, злоупотребляла спиртным. В 2017-м дважды привлекалась к административной ответственности: за то, что уехала в неизвестном направлении, оставив под замком и без присмотра детей, и за появление пьяной в общественных местах. Тем удивительнее, что в июне нынешнего года Батову сняли с учета в ОМВД по Первомайскому району, а в августе то же самое сделала Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Оказалось, что для этого было достаточно положительной характеристики на Батову из Березовского сельсовета и рапорта инспектора ПДН о "прекращении отрицательного влияния на детей".

Ребенку поставили диагноз - дерматит и дефицит веса в 30 процентов

Но 27-летняя мамаша и не собиралась исправляться. В конце ноября участковый педиатр начала звонить во все инстанции: она не может попасть к детям. Двери в квартиру никто не открывает, на телефонные звонки нет ответа, семилетняя Ксения в школу не ходит, о местонахождении детей родственники Батовой не знают. Стала звонить в полицию и учительница старшей девочки. Женщины знали, какой ценой обошлось человеческое равнодушие в Заринске.

Когда представители органов власти открыли квартиру, они увидели грустную картину. Семилетняя Ксюша, пятилетний Ваня и шестимесячный Андрюша съели всю картошку, которая была в холодной квартире. Младшенького пришлось госпитализировать в детское отделение Новоалтайской горбольницы. Ребенку поставили диагноз - дерматит и дефицит веса в 30 процентов.

Ксения и Иван сейчас находятся в Барнаульском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Андрей - в специализированном доме ребенка. На днях полиция Первомайского района завела на Ольгу Батову уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела еще по одной статье - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В Новоалтайский горсуд направлено исковое заявление о лишении Батовой родительских прав.

От редакции

"Сергей, твой материал спас жизни детям", - сказала помощник прокурора Маргарита Мельникова, позвонив нашему корреспонденту Сергею Зюзину. По ее словам, заметка "Саша прожил недолго" ходила по рукам и в школе, и в больнице, и она помогла не допустить новой беды. Слова с газетной страницы прозвучали громче набата.

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