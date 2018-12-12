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Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Сибири обнаружили уникальное захоронение коровы

Текст: Оксана Грибанова
Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева
Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева

В городе Енисейске Красноярского края археологи нашли древнее ритуальное захоронение.

Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН
На Алтае археологи нашли уникальную диадему из бивня мамонта

По словам замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН Константина Павленока, на месте раскопок удалось обнаружить украшения, наконечники стрел и другой традиционный инвентарь.

Однако самыми интересными находками стали погребения животных - коня и коровы.

Последняя находка особенно удивила специалистов, так как животное было похоронено с почестями, сравнимыми с теми, которые обычно оказываются умершему человеку, отметили исследователи.

Они пояснили, что прецеденты подобных захоронений для археологии Енисея неизвестны. По крайней мере, в рассматриваемый хронологический период, пишет "RT".

Общество История Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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