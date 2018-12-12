В Сибири обнаружили уникальное захоронение коровы

В городе Енисейске Красноярского края археологи нашли древнее ритуальное захоронение.

По словам замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН Константина Павленока, на месте раскопок удалось обнаружить украшения, наконечники стрел и другой традиционный инвентарь.

Однако самыми интересными находками стали погребения животных - коня и коровы.

Последняя находка особенно удивила специалистов, так как животное было похоронено с почестями, сравнимыми с теми, которые обычно оказываются умершему человеку, отметили исследователи.

Они пояснили, что прецеденты подобных захоронений для археологии Енисея неизвестны. По крайней мере, в рассматриваемый хронологический период, пишет "RT".