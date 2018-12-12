В сибирской школе туалеты заклеили от детей скотчем

В одной из школ Абанского района Красноярского края чиновники закупили для нужд детей биотуалеты, однако, пользоваться ими школьникам запретили. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания региона Илья Зайцев.

По его словам, на следующий год в бюджете края выделены средства на строительство модульных пристроек с теплыми туалетами в тех школах региона, где они еще отсутствуют. Деньги планируют распределить между школами в начале 2019 года. Пока же по согласованию с Роспотребнадзором в тех учебных заведениях, где теплых туалетов нет, установлены биокабинки.

- Но что сделало управление образования Абанского района, чтобы отчитаться о собственной эффективности? Они притащили кабины биотуалетов, сделали фотографии для отчета, поставили кабинки в коридоре школы, заклеили скотчем и приказали не пользоваться, - написал на своей странице депутат, добавив, что уже поставил в известность об этом факте министра образования Красноярского края Светлану Маковскую.

Как пишет РИА Новости, в министерстве образования края сообщили, что на будущий год на теплые туалеты для школ действительно заложено почти 100 миллионов рублей, однако информацию о заклеенных скотчем биокабинках в ведомстве не подтвердили.