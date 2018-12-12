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12.12.2018 09:51
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Томске создали средство для дезинфекции в холодных условиях

Текст: Никита Зайков (Томск)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Томские химики создали дезинфицирующее средство, которое можно применять при температурах от +5 до +30 градусов по Цельсию, тогда как импортные аналоги эффективны только в тепле - от 18 до 25 градусов.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает Инновационный портал Томской области, помимо того, что средство не капризно к температурам, оно также гораздо безопаснее других концентратов, относится к четвертому классу опасности, тогда как большая часть отечественных и зарубежных дезинфекторов - третьего класса. Мало того, что средство не имеет собственного запаха, оно способно поглощать неприятные запахи вокруг, а после применения не требует дополнительной обработки и нейтрализации.

Дезинфектор томского производства уже применяют несколько сельхозпредприятий, в частности на животноводческих комплексах, где веществом обрабатывают помещение, оборудование, инвентарь, одежду работников. Используют препарат и ветеринарные службы ряда сибирских регионов.

За счет того, что продукт производится из местного сырья, он значительно дешевле аналогов, ведь даже отечественные дезинфекторы, как правило, делают из европейского сырья. После роста курса валют их стоимость в России также серьезно поднялась.

Сейчас разработчики намерены направить средство на испытания в новосибирский НИИ дезинфектологии, что позволит получить полный комплект разрешительных документов и расширить рынок сбыта. В частности, планируются поставки на Урал, и, возможно, в Центральную часть России.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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