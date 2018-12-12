Медицинские вытрезвители могут вернуться в 2019 году

Законопроект, по которому в Ставропольском крае должны будут создать аналоги вытрезвителей, отправлен на доработку. Парламентарии уже одобрили его в первом чтении на сентябрьском заседании думы и планировали принять во втором чтении до конца 2018 года. Согласно законопроекту они будут добавлены в перечень некоммерческих организаций, которые имеют право на финансовую поддержку из бюджета. Дума Ставропольского края уже получила положительные заключения от главы края, минздрава, полиции, краевой прокуратуры, Общественной палаты и минюста региона.

Однако законопроект вызвал горячие споры депутатов из-за формулировок.

- Передача функций работы с пьяными гражданами из полицейского главка минздраву - изначально совершенно неудачный эксперимент. Сегодня пьяных забирает "скорая" и везет в больничные учреждения - в приемный покой, где находятся действительно больные, страдающие люди. Это ужасная встреча больных, пьяных и врачей! Поэтому разработан и принят в первом чтении закон "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в части создания специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения", - отметил председатель комитета Думы Ставрополья по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь.

Ранее о необходимости вновь открыть вытрезвители хотя бы в крупных населенных пунктах края заявил начальник штаба ГУ МВД России по Ставрополью Юрий Плющ. "Каждое четвертое преступление в крае совершается в состоянии опьянения. Количество этих преступлений из года в год растет. С момента ликвидации медицинских вытрезвителей их число возросло почти в 2,5 раза - с двух до 4,5 тысяч", - говорит он.

Парламентарии пока смогли окончательно определиться лишь с тем, что заниматься содержанием медвытрезвителей должны будут именно некоммерческие организации. Как именно и кем они будут финансироваться, еще неизвестно. Не пришли к единому мнению и по поводу самих зданий для учреждений - будут ли они строиться с нуля или за основу возьмут существующие поликлиники и больницы. Единственное, в чем уверены депутаты - новые "дома трезвости" будут отличаться от старых, иначе нет смысла создавать их вновь.

- Дума не собирается реанимировать действовавшую ранее систему, когда нетрезвого человека могли и унизить, и обобрать, пользуясь его состоянием. Когда существовал своего рода план по приведенным в вытрезвители, и зачастую брали всех, не разбираясь, действительно ли представляет человек опасность для общественного порядка, есть ли угроза его жизни, - подчеркнул Гонтарь.

Прежде на Ставрополье работало 11 вытрезвителей, которые принимали до 49 тысяч человек ежегодно

Больше всех на отсутствие вытрезвителей жалуются как раз сотрудники медицинских учреждений. Персонала, чтобы следить за пьяными пациентами, не хватает. Нет возможности стерилизовать автомобили скорой помощи после каждого "клиента", а ведь попадается очень разный контингент.

- Привозят людей в состоянии опьянения, которые не нуждаются в оказании медпомощи, - рассказала "РГ" заместитель главного врача краевого клинического наркологического диспансера Светлана Сокологорская. - Таким людям нужна просто койка. В медицинскую организацию привозят пьяного, оставляют, он начинает дебоширить.

Прежде на Ставрополье работало 11 вытрезвителей, которые принимали до 49 тысяч человек ежегодно.

Подробности

Вытрезвители не были придуманы при советской власти - у них более долгая история. Первые вытрезвители появились в нашей стране еще до революции. Историки утверждают, что тому способствовала тогдашняя статистика, когда вполне благопристойный гражданин так напивался, что не мог добраться домой. Бывало, что по утрам городовые находили приличных господ обмороженными, а то и замерзшими насмерть.

Одними антиалкогольными плакатами проблему не решить. Большинство россиян считают, что лучше вернуть медвытрезвители. Фото: photoxpress

Первый открывшийся вытрезвитель имел имя собственное, и было это в Туле. Как тогда писали газеты, чтобы прекратить вымирание тульских оружейников, в городе открылся "Приют для опьяневших". В нем работали врачи, а на содержание приюта деньги выделяла казна государства. Открылись такие приюты и в столицах - Москве и Питере. Туда принимали тех, кто еле стоял на ногах. Причем невменяемых постояльцев привозили протрезвляться специально для таких вещей нанятый кучер или полиция. Самым популярным способом лечения был рассол. А условия царских вытрезвителей были похожи на санаторий: пациентов кормили, лечили и давали выспаться, а утром отправляли восвояси.

Идея с вытрезвителями стала такой популярной, что по стране прошел вал открытия таких заведений. В отчетах полиции подчеркивалось, что смертность среди пьяных после их появления стала быстро снижаться.

Закрылись двери вытрезвителей в 1917 году. Потом новая власть все же пришла к мысли, что вытрезвители надо возвращать. Первые советские заведения открылись в 1931 году. Правда, они сильно изменились. Во-первых, нетрезвыми занималась милиция, а во-вторых, протрезветь уже было недешевое удовольствие. Ночь на жесткой койке в "общем зале" стоила в среднем 20-35 рублей за сутки. При средней по стране зарплате в 50-60 рублей - много. Не платить было невозможно. Взыскивали аккуратно через суд, должники получали исполнительный лист на работе, плюс сообщение от милиции. А это гарантировало лишение премии. Можно было договориться с милицией в вытрезвителе, но это было недешево. В 80-е годы правительство попыталось урегулировать работу вытрезвителей. Туда стали отправлять лишь тех, кто пьяным поведением "оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность". И молодежь, чей адрес узнать не получалось. Закончилась история вытрезвителей в 2011 году. Их очередной раз закрыли.

1 марта 2018 года директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн сообщил СМИ, что в ближайшем будущем в России вновь появятся вытрезвители, а также неотложная домашняя помощь. Системой вытрезвителей будет заниматься министерство труда и социальной защиты. Правда, неизвестно, когда их откроют, но вопрос об их создании, по словам специалиста, "уже практически решен".

Подготовила Наталья Козлова