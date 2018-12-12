Осужденный экс-офицер полиции Ингушетии освобожден из колонии

Фигурант громкого уголовного дела - экс-начальник РОВД МВД по Ингушетии, осужденный и отбывавший срок в колонии, выпущен на волю по причине болезни. Об этом сообщили в полицейском ведомстве.

Офицер полиции был признан в суде виновным по делу об убийстве задержанного жителя республики, подозреваемого в ограблении банка, и приговорен летом этого года к трем годам колонии общего режима.

Но спустя несколько месяцев осужденного по решению суда в Кабардино-Балкарии освободили из мест лишения свободы. Основанием для этого стала тяжелая болезнь экс-подполковника.

Остальные осужденные по уголовному делу, его бывшие коллеги продолжают отбывать срок. Это экс-начальник центра по противодействию экстремизму республиканского МВД, начальник отдела центра, старший оперативный уполномоченный и другие.