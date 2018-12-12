Новости

Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге 22:36
В Москве загорелся склад с резиной 22:21
Ангела Меркель поддержала продление санкций в отношении России 22:20
Меркель заявила о готовности продлить санкции против РФ 22:13
Посольство РФ в США: Изоляция Бутиной негативно сказывается на ее здоровье 21:50
Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии 21:24
Напавших с гранатой на силовиков ликвидировали в Назрани 21:20
Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы 21:18
Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения на него 21:09
Стало известно состояние раненых при взрыве возле ТЦ силовиков 21:05
В Госдуме наградили пограничников после инцидента в Керченском проливе 20:58
Мадуро высоко оценил итоги встречи с Путиным 20:50
На МКАД столкнулись пять машин 20:48
Рейтинг президента Макрона упал во Франции до минимума 20:41
В Петербурге автоледи протаранила семь машин 20:30
В Назрани от взрыва гранаты пострадали силовики 20:30
В МИД РФ выразили сочувствие пострадавшим во время теракта в Страсбурге 20:28
Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину 20:25
Стали известны составы "Реала" и ЦСКА на матч Лиги чемпионов 20:10
ОПЕК улучшила прогноз по нефтедобыче в России 19:55
В Страсбурге после инцидента дополнительно мобилизованы 290 медиков 19:41
В Москве двое чеченцев бросились в огонь ради спасения пенсионерки 19:41
На Кубани опрокинулся автобус, пострадали десять человек 19:40
Путин назвал Конституцию живым развивающимся организмом 19:34
В Домодедово поставят рамки для проверки на трезвость 19:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
12.12.2018 21:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Поймали на лету

В Махачкале прохожие спасли ребенка, выпавшего из окна
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
В Дагестане водитель маршрутки и диспетчер транспортной компании чудом поймали падавшую с высоты пятого этажа девочку. Власти республики представят их к наградам.

Отец пятилетней Айши с утра ушел на работу, мама вышла за продуктами в магазин. Как ребенку удалось открыть окно, она даже не представляет. Малышка забралась на подоконник и сорвалась на карниз. В это время водитель Тагир Магомедов шел на работу - поблизости находится конечная маршрутных такси. Его глазам предстала жуткая картина: девочка изо всех сил держалась руками за подоконник и кричала. Тагир позвал на помощь своего товарища Айдемира Кулдуева, и вместе они начали ловить ребенка. "Сначала хотели растянуть брезент, который хотела принести продавщица магазина, но поняли, что не успеем. Тогда решили "в четыре руки" поймать ребенка", - вспоминает Тагир Магомедов.

В Москве двое чеченцев бросились в огонь ради спасения пенсионерки

В это время девочка сорвалась и упала вниз. Мужчины подставили руки, но из-за большой высоты полностью поймать ее не получилось, зато удалось смягчить удар о землю. Прибывшая "скорая" отвезла Айшу в больницу. Несмотря на падение с высоты, девочка получила незначительные ушибы. Травму руки получил один из спасателей. Как рассказал потом Айдемир Кулдуев, он ни на минуту не задумывался - у него пятеро детей: "Просто поставил себя на место родителей девочки". Родители малышки уже поблагодарили спасителей. Власти Дагестана будут ходатайствовать о присвоении наград Тагиру Магомедову и Айдемиру Кулдуеву.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы
Песков ответил на слова Порошенко про войну
Эрдоган: В ближайшие дни Турция начнет операцию в Сирии
МВД назвало фейком директиву о запрете посещения полицейскими концертов
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям