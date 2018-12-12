В Дагестане водитель маршрутки и диспетчер транспортной компании чудом поймали падавшую с высоты пятого этажа девочку. Власти республики представят их к наградам.

Отец пятилетней Айши с утра ушел на работу, мама вышла за продуктами в магазин. Как ребенку удалось открыть окно, она даже не представляет. Малышка забралась на подоконник и сорвалась на карниз. В это время водитель Тагир Магомедов шел на работу - поблизости находится конечная маршрутных такси. Его глазам предстала жуткая картина: девочка изо всех сил держалась руками за подоконник и кричала. Тагир позвал на помощь своего товарища Айдемира Кулдуева, и вместе они начали ловить ребенка. "Сначала хотели растянуть брезент, который хотела принести продавщица магазина, но поняли, что не успеем. Тогда решили "в четыре руки" поймать ребенка", - вспоминает Тагир Магомедов.

В это время девочка сорвалась и упала вниз. Мужчины подставили руки, но из-за большой высоты полностью поймать ее не получилось, зато удалось смягчить удар о землю. Прибывшая "скорая" отвезла Айшу в больницу. Несмотря на падение с высоты, девочка получила незначительные ушибы. Травму руки получил один из спасателей. Как рассказал потом Айдемир Кулдуев, он ни на минуту не задумывался - у него пятеро детей: "Просто поставил себя на место родителей девочки". Родители малышки уже поблагодарили спасителей. Власти Дагестана будут ходатайствовать о присвоении наград Тагиру Магомедову и Айдемиру Кулдуеву.