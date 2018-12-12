В КЧР двое полицейских погибли в ДТП с броневиком инкассаторов

В Карачаево-Черкесии двое сотрудников полиции погибли в результате столкновения служебного автомобиля с броневиком инкассаторов. Тяжелые травмы также получили еще один сотрудник МВД и водитель-охранник банка.

Авария произошла на трассе "Черкесск - Домбай" в селе Коста-Хетагурова.

- Сотрудник отдела полиции "Карачаевский" на служебной автомашине Ford Focus, в которой находилось два сотрудника МВД, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с бронированным автомобилем Ford Transit, принадлежащем филиалу одного из банков России по КЧР, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СК России.

В результате лобового столкновения двое полицейских погибли на месте. Инкассатор и еще один полицейский доставлены в реанимацию районной больницы.

Сотрудники СК России проводят опросы очевидцев, выясняют все обстоятельства ДТП.