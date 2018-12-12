Напавших с гранатой на силовиков ликвидировали в Назрани

В Назрани ликвидированы преступники, бросившие гранату в сотрудников полиции. Об этом информирует ТАСС.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике Ингушетия, около 18 часов в торговом центре "Ковчег, который расположен на улице Картоева в Назрани, был подорван легковой автомобиль.

Взрыв произошел во время задержания подозреваемых в террористической деятельности. Один из них кинул в силовиков гранату. Произошел взрыв, в результате которого пострадали двое сотрудника правоохранительных органов.

В настоящее время они находятся в Ингушской республиканской клинической больнице.

На месте происшествия работают сотрудники оперативно-следственной группы. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.