Власть
12.12.2018 17:05
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Беларусь и Карелия увеличат товарооборот до 100 миллионов долларов

Фото: Пресс-служба правительства Карелии Фото: Пресс-служба правительства Карелии
Фото: Пресс-служба правительства Карелии

Карелия и Беларусь намерены увеличить товарооборот. Предполагается, что в течение двух лет он может превысить 100 миллионов долларов. Об этом говорили в среду на официальной встрече вице-премьер Беларуси Михаил Русый и глава Карелии Артур Парфенчиков.

Фото: Сергей Куксин
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- Между Республикой Беларусь и Карелией наблюдается прирост товарооборота, но имеющиеся объемы торговли нас не устраивают. Мы должны ставить амбициозные задачи. И главное - расширить сотрудничество в сфере промышленности, - отметил Михаил Русый.

На встрече шла речь о сборочном производстве в Карелии белорусской лесозаготовительной техники, о создании сервисного центра по ее обслуживанию, о сотрудничестве в некоторых отраслях агропромышленного комплекса - селекции, семеноводстве, племенном дела, производстве аквакультуры. Обсуждались и варианты поставки в регион Северо-Запада самой разной специальной техники.

В ходе встречи был подписан план мероприятий на три ближайших года о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Республики Беларусь и Карелией. Также стороны заключили еще несколько соглашений, в том числе и с крупнейшей компанией по выпуску лесозаготовительной техники. Сумма проекта - 18 миллиардов рублей, предполагается создание 500 рабочих мест.

Кроме того, подписаны соглашение между Березовским районом Брестской области и Медвежьегорским муниципалитетом. Еще один договор был заключен между Карельским научным центром РАН и Витебским государственным университетом им. П.М. Машерова.

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