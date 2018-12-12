Беларусь и Карелия увеличат товарооборот до 100 миллионов долларов

Карелия и Беларусь намерены увеличить товарооборот. Предполагается, что в течение двух лет он может превысить 100 миллионов долларов. Об этом говорили в среду на официальной встрече вице-премьер Беларуси Михаил Русый и глава Карелии Артур Парфенчиков.

- Между Республикой Беларусь и Карелией наблюдается прирост товарооборота, но имеющиеся объемы торговли нас не устраивают. Мы должны ставить амбициозные задачи. И главное - расширить сотрудничество в сфере промышленности, - отметил Михаил Русый.

На встрече шла речь о сборочном производстве в Карелии белорусской лесозаготовительной техники, о создании сервисного центра по ее обслуживанию, о сотрудничестве в некоторых отраслях агропромышленного комплекса - селекции, семеноводстве, племенном дела, производстве аквакультуры. Обсуждались и варианты поставки в регион Северо-Запада самой разной специальной техники.

В ходе встречи был подписан план мероприятий на три ближайших года о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Республики Беларусь и Карелией. Также стороны заключили еще несколько соглашений, в том числе и с крупнейшей компанией по выпуску лесозаготовительной техники. Сумма проекта - 18 миллиардов рублей, предполагается создание 500 рабочих мест.

Кроме того, подписаны соглашение между Березовским районом Брестской области и Медвежьегорским муниципалитетом. Еще один договор был заключен между Карельским научным центром РАН и Витебским государственным университетом им. П.М. Машерова.