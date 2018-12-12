Петербург и Ленинградская область попали в последнюю, третью очередь по прекращению аналогового вещания. О том, что с 3 июня следующего года жителям регионов будет доступна только "цифра", стало известно на прошлой неделе. Для приема сигнала людям рекомендуют покупать либо новые телевизоры, либо специальные приставки.

В Ленобласти более шести тысяч домохозяйств не смогут перейти на "цифру" - до них сигнал просто не дойдет. Эта проблема затронет около 0,6 процента территории всего региона. А это 318 населенных пунктов. Полностью "накрытыми" окажутся лишь Всеволожский и Лужский районы, а также Сосновый Бор.

Когда возможности эфирного вещания нет, единственным вариантом становится спутниковое телевидение. Как оказалось, не имеют нужного оборудования около полутора тысяч домохозяйств. По словам первого заместителя председателя Комитета по связи и информатизации Ленинградской области Сергея Демочко, когда прояснится ситуация с населенными пунктами "вне эфира", пока неясно.

- Все полученные материалы мы послали в Минкомсвязи. Полгода назад вместе с крупнейшими операторами спутникового телевидения там начали прорабатывать вопрос. Должны обсуждаться возможные льготные цены на оборудование, а также бесплатный тариф на 20 основных каналов. Но переговоры пока только ведутся, - уточняет эксперт.

В среднем за покупку "тарелки" с ее установкой хозяину дома придется отдать около пяти-шести тысяч рублей. Даже если операторы снизят цену вдвое, помощь выйдет весьма посредственной.

Для льготников процесс получения бесплатной приставки окажется не из легких: ждать придется не менее десяти дней

Готовясь к переходу, телевизионная и радиовещательная сеть модернизировала семь филиалов на территории Ленобласти и построила 28 новых. Охват территорий "цифрой" достиг показателя в 99,4 процента. Почему области так и не удалось "добить" такую малость, а актуализация данных проводилась лишь этим летом? Переход ожидают уже через полгода, а жители этих 318 населенных пунктов пока так и остаются в неведении.

Также встает вопрос о субсидировании. 11 тысяч жителей региона получат компенсацию за покупку цифрового оборудования. Не больше трех тысяч на одного человека. Льготы предоставят ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, пенсионерам, получающим доплату к пенсии, и семьям - ежемесячное пособие на детей. На пресс-конференциях официальные лица говорят, что власти "дошли практически до каждого домовладения" и подача сигнала в новом качестве не встретит на пути никаких трудностей. Вот только в "социальную" категорию граждан не войдут, например, многодетные семьи или люди с инвалидностью. То есть семье с тремя и более детьми, проживающей в глубинке и имеющей два телевизора, придется на свои деньги приобретать уже не одну, а две приставки. Иначе на обоих экранах будет транслироваться один и тот же канал одновременно - тюнер, к сожалению, не многофункционален.

Но и для подпадающих под льготы процесс получения бесплатной приставки окажется не из легких: сначала нужно будет обратиться в филиал центра социальной защиты, написать заявление, приложить документы. И тогда в течение десяти дней средства вернут.

Тем, кто сам решил разобраться с проблемой, стоит обратить внимание на экран. Этим летом для удобства телезрителей семь основных каналов создали напоминание: если телевизор все еще принимает сигнал в аналоговом формате, рядом с логотипом канала светится литера А. Если ее нет - выхода два. Первый: купить телевизор выпуска после 2016 года - именно тогда Минкомсвязи обязало всех производителей продавать приемники только со встроенным цифровым тюнером. Второй вариант: приобрести наружную приставку, стоимость которой колеблется от 700 до 4000 рублей.

Городским жителям по этому поводу беспокоиться не стоит: коллективную антенну должна обслуживать либо управляющая компания, либо ТСЖ. К ним следует обращаться, если на экране все еще горит значок аналогового вещания. Если же дом оборудован кабельной сетью, по закону оператор обязан обеспечить прием цифрового телевидения за свой счет. Несоблюдение правила грозит отзывом лицензии.

P. S.

В растянутом переходе на цифровое телевидение есть и другие нюансы: вещание все время чуть отстает от новых "эталонов". По словам директора филиала РТРС "Санкт-Петербургский региональный центр" Руслана Евсеева, во внедряемом стандарте заложено развитие: в дальнейшем будет не "цифра", а поток.

Но когда? Переход на "цифру" начался еще девять лет назад, а некоторые жители Ленинградской области сигнала пока так и не дождались.