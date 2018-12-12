Десять туристов пострадали в ДТП с участием автобуса под Псковом

Под Псковом произошло ДТП с участием туристического автобуса. Инцидент случился на 13-м километре трассы в Пушкиногорском районе возле деревни Коноплюшка. Транспортное средство в результате резкого торможения потеряло управление, съехало в кювет и перевернулось.

В салоне находились 17 пассажиров, в том числе 13 студентов, передает ТАСС. Туристы следовали в Пушкинские Горы. Пострадали десять человек, шестеро госпитализированы в пушкиногорскую больницу.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, причиной происшествия стали сложные погодные условия - сильный туман и дождь.