Лидер Rammstein снимет в России документальный фильм о себе

Тилль Линдеманн, вокалист легендарной рок-группы Rammstein, во время сольных гастролей по России снимает документальный фильм.

В картине он планирует рассказать о своей жизни и раскрыть секреты закулисья, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов гастролей артиста.

Тур под названием Messer, который позиционируется как книжно-музыкальный, стартовал в начале декабря в Петербурге. В каждом городе Линдеманн презентует свой поэтический сборник и проводит автограф-сессии. На всех мероприятиях артиста сопровождает съемочная группа.

К слову, сами поклонники во время шоу запечатлеть Линдеманна не могут. На концертах зрителей просят упаковать мобильные телефоны в специальные чехлы, чтобы не отвлекаться на фотографирование.

Шоу Линдеманна уже увидели зрители в Петербурге, Москве, Новосибирске и Иркутске. Последней точкой тура в России станет Самара, где солист Rammstein выступит 13 декабря.