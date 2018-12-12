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12.12.2018 10:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Лидер Rammstein снимет в России документальный фильм о себе

Текст: Вера Черенева
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Тилль Линдеманн, вокалист легендарной рок-группы Rammstein, во время сольных гастролей по России снимает документальный фильм.

В картине он планирует рассказать о своей жизни и раскрыть секреты закулисья, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов гастролей артиста.

Фото: AP Photo/Gill Allen
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Тур под названием Messer, который позиционируется как книжно-музыкальный, стартовал в начале декабря в Петербурге. В каждом городе Линдеманн презентует свой поэтический сборник и проводит автограф-сессии. На всех мероприятиях артиста сопровождает съемочная группа.

К слову, сами поклонники во время шоу запечатлеть Линдеманна не могут. На концертах зрителей просят упаковать мобильные телефоны в специальные чехлы, чтобы не отвлекаться на фотографирование.

Шоу Линдеманна уже увидели зрители в Петербурге, Москве, Новосибирске и Иркутске. Последней точкой тура в России станет Самара, где солист Rammstein выступит 13 декабря.

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