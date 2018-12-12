С петербургской пенсионерки "сняли порчу" за 300 тысяч рублей

В Северной столице полицейские выясняют обстоятельства, при которых обманули 83-летнюю женщину. Пенсионерка отдала гадалке 300 тысяч рублей за снятие порчи, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

"Гадалка" сама пришла в дом к пожилой женщине. Уже после ухода гостьи пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию Фрунзенского района.

Примечательно, что в Выборгском районе жертвой обмана стала еще одна пенсионерка. К 85-летней женщине пришла неизвестная дама, стала ей что-то рассказывать, а после ее ухода, хозяйка не досчиталась 90 тысяч рублей.

В полиции не исключают, что по итогам проверки обеих этих ситуаций будут возбуждены уголовные дела.