Театр Комедии имени Акимова поставил пьесу Шукшина

В театре Комедии имени Н.П. Акимова премьера - "Энергичные люди" по пьесе Василия Шукшина.

Муж и жена Кузькины - из торговой сети, "он даже что-то вроде заведующего, что ли, она - продавщица ювелирного магазина "Сапфир". Все у них есть, и хорошая кооперативная трехкомнатная квартира. Ни в чем себе не отказывают Аристарх Кузькин и его товарищи. Весело проводят время - пьют коньяк и изображают то перелетных птиц - и во Владивосток "летят", то поезд - и на юг "отправляются".

Премьера спектакля состоялась в 1974 году в ленинградском БДТ. "Сатирическую повесть для театра" Товстоногову принес сам Шукшин. История свидетельствует, что "Энергичных людей" критика тогда приняла в штыки, а публика - с восторгом. Это было смело и дерзко. Спектакль Георгия Товстоногова несколько десятилетий оставался в репертуаре театра.

Герои пьесы - энергичные люди в полном смысле этого слова. Мастера на все руки, хваткие и не чистые на руку, хапуги и воры, спекулянты. Только вот кому такая комедия сегодня интересна? Как молодые зрители отреагируют? Почти полвека прошло. Ретро. Время, когда как огня боялись ОБХСС, когда доставали по блату дубленки, женские сапоги на платформе, "стенку", книжный шкаф… Покрышки для автомобиля - дефицит. Вызовет ли улыбку: "Кричи, все равно никто не услышит - все на сдаче норм ГТО", "Вы же интеллигентные люди, в шляпах, в галстуках…"? "Моя швабра накатала на нас телегу прокурору!" (жена написала жалобу на мужа, укравшего покрышки, и его собутыльников).

Оказывается, интересно. И смешно.

- Мы рады, что имя Шукшина появилось в репертуаре нашего театра. В пьесе отлично выписанные характеры, диалоги. Ретро? И прекрасно! Сколько людей жило в то время и помнит его. Интересно посмотреть, как молодые будут воспринимать спектакль. Сыграли три раза, и очень приятно, что все билеты раскуплены, публика принимает замечательно, - говорит художественный руководитель театра Татьяна Казакова.

Народный артист России Валерий Никитенко сыграл одну из ролей - Чернявого. Актер, работающий в акимовском театре 55 лет, рассказал "РГ":

- Василий Макарович сначала читал "Энергичных людей" у нас в театре. С ним была дружна актриса Елизавета Уварова, она и привела Шукшина. Но Акимов пьесу не стал ставить, и она вышла в БДТ. Многие театралы помнят тот спектакль. Евгений Лебедев и Валентина Ковель проехали через всю страну с концертным номером, фрагментом из спектакля, смешным до упада, ставшим легендарным (сцена похмелья). 50 лет назад эта сатира была как бомба. Сегодня - уже как ретро. За полвека мы сильно продвинулись вперед: если тогда речь шла о пяти украденных покрышках, то теперь - о пяти миллиардах рублей, верно? Но если в те годы был дефицит товаров, то сейчас дефицит чувств. У Шукшина это "вечные" темы: любовь, верность, доброта, честность. Для него были очень важны нравственные категории, он страстно их отстаивал.

Да, у нас были сомнения - насколько это интересно зрителю сегодня. Каким ключом открывать пьесу? Думаем, что разыграемся, спектакль вырастет!

По признанию артистов, удивления испытывали еще какие. И по поводу необходимости пьесы в сегодняшнем репертуаре. И по поводу назначений на роли. По словам Валерия Никитенко, роли авантюристов, проходимцев ему давали не часто. Акимов определил его амплуа как "бытовой герой", и он играл положительных героев.

И народная артистка России Ирина Мазуркевич сказала:

- Честно говоря, предложение сыграть Веру Сергеевну, жену Кузькина, меня удивило. В партнерши себе предложил меня художественному руководителю Сергей Кузнецов (Аристарх Петрович Кузькин). Решили, что я таких ролей не играла, мне это будет полезно, интересно. Как видите, в таком возрасте еще случаются открытия, при том, что у меня в жизни было много хороших ролей, и вот еще одна в "копилку".

Мы сыграли три спектакля, зрители принимают нас хорошо. Это напомнило мне историю с Шекспиром. Когда мы репетировали "Виндзорских проказниц", нам казалось, что в пьесе нет ничего смешного, юмор какой-то устаревший, а когда стали играть спектакль, публика смеялась в таких местах, где мы даже не предполагали, всегда был полный зал, и в репертуаре он продержался больше 15 лет.

Конечно, мы волновались, как зрители примут пьесу Шукшина, это не Шекспир, не "чистый" театр, здесь события не столь давние, близко к жизни. Видимо, для России эта пьеса про воровство долго еще будет актуальна. К сожалению, это так. Время поменялось, теперь хищения называются по-другому - коррупция. Но есть честные люди и нечестные, как бы они ни оправдывали свои поступки. По совести надо жить. Шукшин жил по совести.

Актер Виталий Кузьмин, исполнитель роли Курносого, рассказал:

- Когда получаю роль, всегда задумываюсь, почему именно я. А тут, все, конечно, задались вопросом, почему взяли эту пьесу. Она носит анекдотичный характер, напоминает сюжет советского сатирического киножурнала "Фитиль". 70-е годы, тема спекуляции, юмор устарел. Как сейчас это оживить, чтобы зрителю было интересно? На мой взгляд, ключ мы нашли, сделав акцент на типах, людях. Интересно наблюдать, как герои выкручиваются из ситуации, в которой вдруг оказались: жена Аристарха грозит, что всю компанию посадят за воровство. Каждый со своей историей, позицией, каждый старается спасти свою шкуру и на какие меры ради этого идет. Ищут выход, при этом каждый трясется за себя. И история ожила, заиграла. У нас появился ансамбль. И это только начало пути - спектакль будет расти, развиваться, станет более насыщенным, объемным, более точным по жанру.

В спектакле также заняты заслуженные артисты России Николай Смирнов (Аристарх Кузькин), Владимир Миронов (Брюхатый), артисты Николай Колосов (Простой человек), Михаил Сливников (Лысый), Елизавета Александрова (Соня).

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Спектакль "Энергичные люди", Театр Комедии имени Н.П. Акимова, 27 декабря.