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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лавка на замке

Торговые сети вытесняют независимые книжные магазины
Текст: Рита Лесная (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург №7742 (279)
В Петербурге прекращает деятельность очередной независимый книжный магазин. Андрей Стругацкий, сын известного писателя Бориса Стругацкого, заявил о закрытии собственной книжной лавки на Богатырском проспекте. С начала года это уже второй независимый книжный, канувший в Лету, а всего в пятимиллионном городе их осталось не более полутора дюжин.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Мы фактически уже не работаем. Сейчас просто объявили распродажу книг. После 1 января, скорее всего, закроемся окончательно, - сообщил "РГ" Андрей Стругацкий.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Подделка литературы превратилась в прибыльный бизнес

По словам книготорговца, сейчас перед ним стоит главная задача - пристроить оставшиеся экземпляры изданий и расторгнуть договор с арендодателем.

Причина закрытия лавки банальна - низкий спрос. Эта проблема преследует книжные магазины по всей стране уже несколько лет. Так, по оценкам Ассоциации книгораспространителей независимых государств, сейчас на книжный рынок активно наступает ретейл. Сетевые книжные магазины занимают все новые локации и демонстрируют 10-процентный рост продаж, в то время как товарооборот независимых книжных магазинов в масштабах страны упал на 18,44 процента.

Ретейл может позволить себе низкую закупочную цену за счет больших партий книг, магазины-одиночки конкурируют, снижая до минимума торговую наценку и экономя на зарплатном фонде. Однако даже то, что у прилавков стоят сами предприниматели и их наценка редко превышает 40 процентов, ситуацию не улучшает.

Согласно докладу Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, с 2008 года тиражи всех издаваемых книг в России упали в среднем на 40 процентов, а число наименований - на 5,1 процента.

С 2008 года тиражи всех издаваемых книг в России упали в среднем на 40 процентов, а число наименований - на 5,1 процента

То есть литературы значительно меньше издаваться не стало, но если еще десять лет назад роман выпускался тиражом в среднем 4-5 тысяч экземпляров, теперь высоким считается тираж в 2-3 тысячи.
Объем книжного рынка в России удвоится к 2025 году

Самые высокие тиражи наблюдаются в учебном сегменте, на эти издания приходится свыше 44,3 процента от всех выпущенных. На художественный сегмент приходится порядка 20 процентов от всех тиражей, но львиная их доля - детективные романы. Например, произведения Дарьи Донцовой за 10 лет издали тиражом более 10 миллионов экземпляров.

Владелец независимого книжного магазина на улице Маяковскго Платон Романов говорит, что в несетевых точках не реализуется учебная литература, канцелярские товары, а также бульварные романы. Основная специализация - художественные произведения и научные издания, это как раз те сферы, где падение рынка наиболее заметно.

Владельцы лавок находят способы выживания. Например, сам Романов стал некоторое время назад издавать книги, которые выходили в России много лет назад и малыми тиражами. Второе перспективное направление - поиск редких книг.

Между тем, как отмечают сами независимые продавцы литературы, многих изданий, которые составляют основу ассортимента несетевых торговых точек, в ретейле просто нет. Именно независимые книжные магазины продают литературу от малых издательств, у которых настолько незначительные тиражи, что сетям с ними просто неинтересно, соответственно, с уменьшением числа точек часть литературы может просто не дойти до своего читателя.

Экономика Бизнес Малый бизнес Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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