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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые разработали уникальный экспресс-метод выявления инфекций

Текст: Ксения Колесникова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" (вуз-участник Проекта 5-100) вместе со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера создали экспресс-метод анализа инфекций. Он позволяет намного быстрее обычных способов распознавать опасные микробы, и при этом показывает, к каким антибиотикам они имеют устойчивость.
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Обычно для этого используют чашки Петри, в которой микроб "вызревает" 5-7 дней, после чего его можно исследовать под микроскопом. А новый метод основан на миниатюрной одноразовой "лаборатории-на-чипе", которая уместится на ладони. Благодаря специальной технологии и нанопористым пластинам, бактерии в ней можно "поймать" на ранней стадии роста микроколоний - весь анализ автоматизирован и занимает чуть больше трех часов. Такой экспресс-тест может определять до 4 патогенов одновременно. А всего в его "багаже" - 20 самых распространенных видов, с которыми чаще всего сталкиваются врачи.

А это значит, что у специалистов в кабинетах может появиться очень полезный помощник: им не придется назначать антибиотики методом "проб и ошибок" - достаточно взять анализ, и через шесть часов он покажет, какой микроб "завелся" у больного, и каким препаратом эффективнее лечить.

Разработчики уже получили патент на технологию и планируют запустить ее в производство.
 

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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