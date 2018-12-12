В Петербурге посетитель бара избил врача "скорой"

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах избиения врача скорой помощи на улице Думской. Доктор прибыл на вызов, но когда он шел к пациенту, на него с кулаками набросился прохожий, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На помощь врачу тут же пришли сотрудники патрульно-постовой службы, которые постоянно мониторят ситуацию на Думской улице.

В итоге дебошира задержали и доставили в отдел полиции. О нападавшем известно, что ему 18 лет. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В полиции не исключают, что в отношении молодого человека возбудят уголовное дело.

Улица Думская - известное место в Петербурге. Она состоит из одних лишь баров и ночных клубов. Жители окрестных кварталов регулярно обращаются к стражам порядка и к депутатам с просьбами навести на Думской порядок, но несмотря на обилие видеокамер, усиленное патрулирование и охрану в каждом заведении, инцидентов избежать не удается.