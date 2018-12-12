Эрмитаж открыл одну из важнейших выставок года - "Пьеро делла Франческа. Монарх живописи". Это исключительная возможность увидеть работы мастера эпохи Возрождения: в российских музеях его произведения не представлены. "Это выставка века", - отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Любителям искусства покажут 11 произведений "одного из самых таинственных художников". Работы предоставили собрания из Италии, Испании, Португалии, Англии и США.

В Эрмитаже можно увидеть одну из лучших работ мастера - "Мадонна Сенигаллия". Именно ее специалисты называют квинтэссенцией творчества Пьеро. По словам музейщиков, в ней особенно отчетливо отразились главные принципы его искусства: математическое восприятие форм, выверенная пропорциональность в соотношении фигур, предметов, пространства. Здесь все соответствует законам Ренессанса: человек, исполненный красоты и достоинства, - центр вселенной, а окружающий его мир гармоничен.

Еще одна трактовка библейского сюжета - "Благовещение". Это навершие алтаря, поэтому с первого взгляда работа впечатляет удивительной формой. А завораживающий ряд колонн позади Девы Марии и ангела напоминает о том, что художник был одним из первооткрывателей законов перспективы и даже писал на эту тему научные трактаты. Не зря этот шедевр называют "гимном перспективы".

Удалось Эрмитажу показать и несколько портретов, выполненных мастером, а еще - три створки большого алтаря, расписанного Пьеро для монастыря Святого Августина в Сан-Сеполькро: "Святой Августин" из Национального музея старинного искусства Лиссабона, "Архангел Михаил" из Национальной галереи Лондона и "Святой Николай Толентинский" из Музея Польди-Пеццоли в Милане.

- В последние годы жизни из-за слепоты Пьеро делла Франческа не мог работать как живописец и занимался теоретическими изысканиями. Его трактаты, посвященные математике и геометрии, должны быть оценены наряду с заслугами в этой области Леонардо да Винчи, - подчеркивает куратор выставки Татьяна Кустодиева.

Рукописи художника, который был также прекрасным ученым, тоже выставлены в Эрмитаже.

Увидеть работы Пьеро делла Франческа в Петербурге можно до 10 марта.