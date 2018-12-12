В Ленобласти экстремал прыгнул с парашютом с 27-го этажа

В поселке Мурино Ленинградской области мужчина прыгнул с 27-этажного жилого дома по улице Новой.

Как следует из видеозаписи с камеры видеонаблюдения, которую обнародовали местные жители в социальных сетях, бейсджампер взобрался на крышу через балкон последнего этажа и прыгнул вниз.

Во время прыжка экстремала снесло к школе, расположенной в нескольких десятках метрах от многоэтажки.

В ГУ МЧС по Ленинградской области "РГ" сообщили, что вызовов с улицы Новой поселка Мурино для помощи экстремалу в ведомство не поступало.

Между тем сами жители Мурино к поступку экстремала отнеслись негативно. Они характеризовали прыжок как опасный для жизни и бессмысленный и посоветовали спортсмену найти себе общественно-полезное занятие.