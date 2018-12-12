В мурманской школе родителям запретили ходить без сопровождения

В школе №23 Мурманска ввели особо строгий пропускной режим. Передвигаться по всем этажам выше первого родителям теперь разрешено только в сопровождении сотрудника школы и по предварительной договоренности. Относительно свободный доступ им открыт только в фойе - для того, чтобы привести ребенка в школу или забрать его после занятий.

По мнению мурманчанки Евгении, ребенок которой учится в этой школе, такие строгости необоснованны: родители должны иметь возможность видеть, в каких условиях учится их дети, а при необходимости проконтролировать и поддержать их.

- Директор не приглашала нас по этому поводу, не проводила никаких собраний, ничего нам не разъяснила, - добавила Евгения. - Только повесили это положение на двери, и все. Мол, можем только до гардероба пройти, а дальше - только с сопровождающим. Но в реальности на всех родителей сопровождающих не хватает. С этим связана неприятная история. Когда мы с ребенком немного опоздали в школу, меня выловила на подходе к кабинету завуч. Она не представилась, не поздоровалась, накричала на меня, а затем заявила: "Выйдите отсюда, вам нельзя здесь находиться!"

Евгения направила по этому поводу обращение в прокуратуру. В надзорных органах ответили, что "образовательное учреждение не вправе запрещать родителям входить в школу, но вправе установить определенные ограничения".

- В школе учатся 600 детей. Каким еще образом я могу их контролировать и обеспечивать их безопасность? - возразила Светлана Типсина, директор школы №23. - Без всего этого невозможно обойтись.

- Положение о пропускном режиме школы должно быть одобрено родительским комитетом, - прокомментировал ситуацию Борис Коган, уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области. - Судя по всему, это не было сделано. Но проблема разрешима. Для этого нужен просто нормальный диалог между администрацией школы и родителями.