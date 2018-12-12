В НАО сотрудников МУПа обвинили во взятке за грунт для растений

В Нарьян-Маре директору и главному инженеру муниципального комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию предъявили обвинение в получении взятки. По данным следствия, они собирались за денежное вознаграждение передать коммерческой фирме 1500 кубометров растительного грунта на сумму 3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Ценный для Заполярья грунт принадлежал муниципальному предприятию. Сначала сотрудники РУФСБ задержали директора комбината, затем – главного инженера.

По материалам управления следственные органы СКР возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Сумму незаконного денежного вознаграждения следствие не называет.

Сотрудники МУП полностью признали вину и находятся под подпиской о невыезде.