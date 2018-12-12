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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Два пишем, четыре в уме

С июля 2019-го тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 4,3 процента
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург №7742 (279)
Городские чиновники определились с коммунальными тарифами с середины следующего года. С 1 января их максимальный рост составит 1,7 процента (в связи с увеличением НДС на 2 процента), с 1 июля - 4,3 процента. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства города.

Напомним, что ранее правительство РФ определило максимальную индексацию тарифов для каждого региона. Для города на Неве она составила 4,5 процента, для Ленобласти - 2 процента. Таким образом, город немного "не дотянет" до установленного максимума. Выше, чем в городе на Неве, тарифы увеличатся только в столице - на 4,8 процента.

В Петербурге вырастут взносы за капремонт

Однако это не единственное подорожание в сфере ЖКХ: так, предложено поднять с июля 2019 года тариф на водоснабжение и водоотведение на 7 процентов - для горожан, на 8 - для организаций, сообщил ранее председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин. Интересно, что повышение это стало результатом аудита тарифной политики "Водоканала", как сообщили в правительстве города. А в частности - высокая задолженность потребителей (8,5 миллиарда рублей на 1 января 2018 года), высокий уровень расходов "Водоканала" на электрическую энергию, а также снижение объемов финансирования инвестпрограммы предприятия. Другими словами, оптимизировать издержки монополиста решили за счет горожан.

Тем временем

В этом же году, в ноябре, счета горожан уже выросли на 10 процентов - в связи с включением отопления. Средний счет по городу сейчас составляет 4220 рублей. В прошлом году за аналогичный период рост цен достиг 13 процентов. Снижение просроченной задолженности составляет 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За весь же текущий год тарифы выросли в среднем на 4 процента, больше всего подорожала холодная вода - на 7,5 процента. За ней следует электричество - рост 4,9 процента. За горячую воду горожане стали платить в среднем на 4 процента, а за газ - на 3,4 процента больше.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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