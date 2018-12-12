В Петербурге начато строительство ледокола "Евпатий Коловрат"

В Петербурге на судостроительном заводе "Алмаз" заложили дизель-электрический ледокол "Евпатий Коловрат", который относится к проекту 21180М, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Заказчиком выступает Минобороны, ледокол предназначен для вспомогательного флота ВМФ.

Проект 21180М, к которому относится судно - это облегченная версия проекта дизель-электрических ледоколов 21180, первым кораблем в котором стал "Илья Муромец". Этот ледокол введен в строй в 2017-м году и является первым за 45 кораблем ледового класса, построенным исключительно для нужд ВМФ.

"Евпатий Коловрат" несколько меньше "Ильи Муромца". Если длина головного ледокола составляет 85 метров, то у его "младшего брата" - 82. Также у заложенного 12 декабря ледокола водоизмещение составляет не 6 тысяч тонн как у "Ильи Муромца", а 4,08 тысяч.

"Илья Муромец" сможет не заходить в порт два месяца, а "Евпатий Коловрат" - тридцать дней. Осадка головного корабля составляет 7 метров, у второго судна проекта - 4,6. Тем не менее, "Евпатий Коловрат" будет отличаться большей легкостью и маневренностью, что является важным фактором в суровых условиях Арктики.