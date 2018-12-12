Средняя зарплата в Петербурге превысила 57 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла примерно на 7 тысяч. Плюс ко всему с начала следующего года петербургские работодатели не смогут платить своим сотрудникам меньше 18 тысяч рублей в месяц. И сейчас в городе реализуется несколько проектов для людей, которые раньше не могли рассчитывать на высокую зарплату, нарастить свои компетенции и стать востребованными, а значит, хорошо оплачиваемыми специалистами.

- В Петербурге реальная зарплата растет, это факт, - констатирует председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

По его словам, одним из ключевых факторов, влияющих на рост доходов граждан, становится увеличение городского МРОТа. В последнее время "минималка" ежегодно увеличивается, а это способствует росту доходов петербуржцев в целом.

Увеличение минимального размера оплаты труда закрепляется решением трехсторонней комиссии, в которую входят представители городских властей, крупнейших предприятий и профсоюзов.

В этом году в Петербурге велась активная борьба с невыплатами зарплаты. Городская межведомственная комиссия при правительстве провела 21 заседание, где рассмотрела ситуацию в 163 организациях. По итогам работы комиссии работодатели погасили перед своими сотрудниками долги более чем на 500 миллионов рублей.

Петербург продолжает оставаться городом с очень низкой регистрируемой безработицей, этот показатель уже несколько лет подряд держится на уровне 1,4 процента от численности рабочей силы. Для сравнения: в целом по стране он составляет 4,6 процента.

С начала года в Службу занятости населения Санкт-Петербурга обратились более 113 тысяч человек. Из них были трудоустроены более 54,9 процента. В целом срок поиска работы в Санкт-Петербурге снизился по сравнению с прошлым годом и в среднем составил чуть менее четырех месяцев.

В следующем году появится специальная программа по обучению граждан предпенсионного возраста, на эти цели в бюджете зарезервировано 122 миллиона рублей

По оценкам специалистов, Петербург все-таки был и остается трудонедостаточным регионом. По словам заместителя председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Петра Тищенко, сложно найти сферу, где не ощущается потребности в сотрудниках. Причем мигранты из других государств востребованы лишь в ограниченном числе отраслей, например в строительстве, где они занимают позиции, не требующие высокой квалификации, в частности, устраиваются каменщиками или бетонщиками.

В ряде других видов деятельности, например в торговле или в сфере пассажирских перевозок, число мигрантов законодательно квотируется. Поэтому в Петербурге предпринимаются серьезные усилия к тому, чтобы поток мигрантов был организованным. В Таджикистане и Киргизии, которые входят в число основных стран - поставщиков кадров, создано шесть центров, где осуществляется организованный набор иностранных работников.

Большие перспективы в Петербурге видят не во внешней миграции, а во внутренней, когда сотрудник переезжает из другого региона страны. Так, в этом году в Перми, Воронеже и Великом Новгороде были организованы специальные консультационные пункты для тех, кто хотел бы поработать в Северной столице. Также в этих городах прошли ярмарки вакансий.

В ряде отраслей Смольный пошел на специальные меры помощи предприятиям, страдающим от дефицита кадров. В Петербурге в этом году стартовал проект по релокации специалистов IT-индустрии, в рамках которого город субсидировал переезд в Северную столицу сотрудников с необходимыми компетенциями. На выделенные из бюджета 18 миллионов рублей удалось перевести порядка 40 IT-специалистов. Как сообщил первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев, в следующем году объем финансирования по этой программе составит 79 миллионов рублей, что позволит закрыть порядка 150 вакансий. На субсидию могут рассчитывать те предприятия, которое готовы платить специалистам достойную зарплату. В среднем по отрасли она составляет 150 тысяч рублей. Компании с более низкими зарплатными предложениями в проект не возьмут. Николай Рогачев объясняет это тем, что релокация - это не благотворительность со стороны Смольного, город рассчитывает возместить затраты на субсидирование переезда за счет налогов, которые со своих доходов заплатят приглашенные сотрудники.

История с IT-специалистами в некотором роде показательна. Сейчас их не хватает во всех регионах, и сразу закрыть потребности всех работодателей просто невозможно. Поэтому в Петербурге большой упор делается на профориентацию. Идея в том, чтобы старшеклассники заранее выбирали востребованную и актуальную профессию, чтобы после окончания обучения они работали по специальности и чтобы экономика региона не страдала от нехватки нужных кадров.

Правда, профориентация актуальна не только для подростков. По словам директора Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлии Гороховой, из тех 113 тысяч человек, что обратились с начала года в районные агентства занятости Северной столицы, 75 тысячам соискателей понадобились услуги по профориентации, помощь в подготовке резюме и к собеседованию с работодателем. После общения с квалифицированными специалистами по трудоустройству и психологами многие соискатели с объемными трудовыми книжками и десятками лет трудового стажа признавались, что хотели бы кардинально сменить сферу деятельности.

Разнообразные программы по обучению существовали в Службе занятости давно, но в последние годы их число значительно увеличилось, а охват вырос.

Так, одной из самых востребованных услуг стало дополнительное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Программа позволяет петербурженкам к моменту выхода из отпуска получить новые компетенции, благодаря которым они смогут стать востребованными на рынке труда. Планируется, что в рамках национального проекта "Демография" начиная с 2019 года в Петербурге ежегодно будет обучаться не менее 1000 человек. А к концу 2022 года число получателей данной услуги планируется увеличить до 2282 человек.

В следующем году в Петербурге появится специальная программа по обучению граждан предпенсионного возраста, на эти цели в бюджете зарезервировано 122 миллиона рублей. Планируется, что смогут повысить свою квалификацию или получить новую профессию не менее 1787 человек. Примечательно, что данная программа предусматривает не только бесплатные курсы для соискателей, но и стипендию в размере 11 тысяч рублей.

В этом году в Петербурге стартовала уникальная программа социальной занятости - поддерживаемое трудоустройство людей с тяжелыми формами инвалидности. В пилотном проекте приняли участие 243 человека. Они делали сувениры, собирали коробки, трудились в мастерских. Программа рассчитана на людей с первой и второй группами инвалидности, причем среди участников много людей с ментальными нарушениями и тяжелыми формами ДЦП. Многие из участников программы, несмотря на солидный возраст, в первый раз в жизни получили возможность поработать и получить настоящую зарплату.

Хорошо себя зарекомендовала и программа стажировок для людей с инвалидностью, она реализуется в Петербурге уже третий год, в 2018-м в ней приняли участие 158 человек. Суть программы в том, что соискатель приходит на предприятие не сразу на долгосрочный трудовой договор, а на три месяца. Если работодателю и сотруднику все друг в друге нравится, то они заключают постоянный контракт, если же нет - расстаются. С каждым годом по итогам программы все больше стажеров остаются на предприятиях. Если в 2015 году долгосрочный контракт заключали 22 процента соискателей, то в прошлом году - уже 42 процента.

Еще одно важное направление - соответствие задачам предприятия уже действующих работников. Они могут получить дополнительные компетенции в рамках специальной программы опережающего обучения. Изначально программа была рассчитана на сотрудников, которые находятся под угрозой сокращения, сейчас идея трансформировалась: на курсы отправляют специалистов, для которых создаются высокотехнологичные рабочие места. Планируется, что до конца года в Петербурге обучатся свыше 900 работников, а в следующем году через курсы пройдут не менее тысячи человек.

В условиях меняющегося рынка труда трансформируется и сама Служба занятости населения Санкт-Петербурга. В рамках программы по повышению производительности труда, например, она, выступая в роли Регионального центра компетенций, участвует в обучении не тех, кто рискует потерять работу, а самых эффективных сотрудников компаний, которые смогут внедрить инновации на производстве. Если еще десять лет назад основной задачей Службы занятости было познакомить между собой абстрактных работодателя и соискателя, то сейчас условия изменились. Служба занятости "прокачивает" компетенции соискателей под конкретные рабочие места, причем не только тех, кто прямо сейчас ищет работу, но и тех, кто выйдет на рынок труда лишь через несколько лет.

Кстати

Наработки Петербурга в области рынка труда вызывают интерес у специалистов других стран. Поэтому именно город на Неве становится площадкой для проведения Международного форума труда, где самые главные кадровые вопросы обсуждают специалисты со всех континентов. В 2019 году Международный форум труда будет проводиться в Петербурге с 28 февраля по 1 марта.