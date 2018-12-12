В Союзном государстве разработан уникальный метод лечения дефектов позвоночника

Петербургские врачи-ортопеды начали ставить своим маленьким пациентам новые системы для исправления серьезных дефектов позвоночника. Конструкции разработаны российскими врачами и изготовлены на белорусском предприятии - импортозамещение стало возможным в рамках реализации специальной программы Союзного государства.

Полное название проекта, в котором сотрудничают ученые, врачи, инженеры двух стран, - "Разработка спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника". Со стороны России в нем участвуют ФГБУ "Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Турнера", с белорусской стороны - ГУ "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии".

Подобные операции проводятся в мире давно, но вот сами конструкции и российские, и белорусские медики покупали за рубежом, большей частью в Швейцарии. А потом решили, что знаменитого швейцарского качества им недостаточно - сами могут лучше. Основную научную идею подали врачи института Турнера, довели ее до уровня реализации программы Союзного государства - вместе с белорусскими коллегами.

- Преимущество наших хирургических методик лечения и спинальных систем прежде всего в том, что они обеспечивают индивидуальный подход к каждому пациенту, - рассказал корреспонденту "СОЮЗа" директор НИДОИ имени Турнера Алексей Баиндурашвили. - В основе конструкции сплав титана с некоторыми добавками, как и у большинства иностранных. Но за счет состава металла, размеров самой конструкции и ее прочностных характеристик мы добились достижения максимального результата в ходе операции и меньшего числа осложнений после нее. У иностранцев встречается 20-30 процентов осложнений, у нас пока таких случаев не было.

Конечно, петербургские врачи еще не накопили достаточную статистику: пациентам установлено всего около десятка спинальных систем отечественной разработки. В масштабах проблемы - это капля в море. По данным заместителя директора института по научной и учебной работе профессора Сергея Виссарионова, на сегодня в России насчитывается более 60 тысяч детей с врожденными дефектами позвоночника, около половины из них нуждаются в хирургическом лечении в раннем возрасте, до 3 лет. При этом удельное число таких пациентов растет: этому способствует внедрение современных методов диагностики, которые позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, буквально с пеленок. Сейчас петербургские врачи - первыми в России - начали профилактические осмотры новорожденных в роддомах и разработали целый комплекс диагностических критериев, основанных на проведении молекулярно-генетических и биохимических исследований крови.

Для каждого возраста и каждого варианта деформации будет разработан свой лечебный "пакет"

Спинальные конструкции позволяют лечить детей со сложнейшими формами врожденных сколиозов, когда позвоночный столб ребенка буквально перекручен вокруг своей оси, причем даже с повреждениями спинного мозга. Наряду со скальпелем инструментом хирурга становится отвертка. Вот на рентгеновском снимке видно, что у одного из маленьких пациентов доктора Дмитрия Кокушина недоразвит позвонок в грудном отделе - с одной стороны косточка есть, а с другой ее нет, позвонок имеет клиновидную форму. Когда ребенок начнет активно расти, асимметрия будет увеличиваться, позвоночный столб будет все больше искривляться, и конечный итог - сильные боли, ограниченная подвижность, серьезные проблемы с внутренними органами. Поэтому врачи удалили недоразвитый позвонок, полностью исправили врожденное искривление и зафиксировали достигнутый результат при помощи индивидуальной металлоконструкции. Для неспециалиста она выглядит как металлическая палочка длиной не более 10 сантиметров с двумя винтами, которые хирург устанавливает в тела позвонков и закрепляет на нужном расстоянии друг от друга. Таких палочек использовали две - по обеим сторонам позвоночного столба, чтобы тот не искривлялся. Через полтора-два года, когда позвонки в этом месте срастутся и укрепятся, систему удалят. Ребенок в дальнейшем будет расти и развиваться как обычно - ему больше не грозит инвалидность.

Есть и более сложные в техническом отношении конструкции. Например, при лечении тяжелых форм сколиоза, который сопровождается еще и сращением ребер между собой с одной стороны: у маленьких детей, которые растут очень быстро, ставят подвижные спинальные системы. Металлическое устройство похоже на гусеницу, сегменты которой жестко скреплены между собой и одновременно подвижны. Сейчас такие конструкции в рамках союзной программы производят в Минске, на базе НП ООО "Медбиотех".

К каждому случаю в НИДОИ подходят индивидуально, система коррекции изготавливается в единственном экземпляре. Но именно такая индивидуальная работа помогает выявить закономерности, сделать конструкции типовыми, а значит, более дешевыми и доступными. Российские специалисты планируют, что в дальнейшем их производство будет налажено и в России. Главным итогом союзной программы должны стать все-таки не сами "палочки с винтиками", а создание суммы технологий.

- Наша задача - сделать их возможными для тиражирования и вывести на рынок с соответствующими медицинскими документами, - подчеркивает Алексей Баиндурашвили. - Мы хотим конкурировать на равных, а выиграют в конечном итоге пациенты.

На первой стадии реализации программы специалисты занимались разработкой комплекса диагностических мероприятий для пациентов с врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, изучали возможности применения в данной области методов лучевых исследований, молекулярно-генетических и биохимических маркеров. Аналогов этой разработке российско-белорусского тандема в мире пока нет. Кроме того, были выявлены критерии, позволяющие прогнозировать прогрессирующее течение врожденных деформаций позвоночника, а у детей с повреждениями позвоночного столба и спинного мозга определять темпы и динамику восстановления неврологических нарушений. На текущем этапе, который продлится и в 2019 году, идет создание образцов спинальных систем и разработка методов хирургического вмешательства.

Как поясняет Сергей Виссарионов, для каждого возраста и каждого варианта деформации будет разработан свой лечебный "пакет": метод операции и конструкция, которую следует использовать для устранения дефекта. Полный набор таких "пакетов" и станет итогом четырех лет научно-исследовательской работы в рамках программы Союзного государства "Спинальные системы".