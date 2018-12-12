Иск Дениса Глушакова о разводе передадут в Москву

Ростовский областной суд принял решение передать иск полузащитника московского футбольного клуба "Спартак" Дениса Глушакова в Москву. В своем иске о разводе с супругой футболист - уроженец города Миллерово - требует, чтобы дети проживали с ним. Супруга Дарья просит оставить детей ей.

- Областной суд оставил в силе определение Миллеровского районного суда о передаче иска из Ростова-на-Дону в Москву, где проживает супруга Глушакова. Адвокат футболиста обжаловал это решение, - сообщили "РГ" в пресс-службе Ростовского областного суда.

Напомним, в сентябре по делу развода Глушаковых прошло предварительное заседание Миллеровского районного суда Ростовской области. Было принято решение о передаче иска в Москву по месту жительства ответчика. Адвокат футболиста обжаловал это решение.

Аналогичный иск о разводе подала и супруга спортсмена Дарья. Никулинский суд Москвы 16 октября приступил к его рассмотрению. Истица требует раздела совместно нажитого имущества. Ответчик готов это сделать, но настаивает оставить детей ему. Также в иске идет речь о выплате алиментов. Детей Дарья хочет воспитывать на своей территории.

Процесс громкого развода проходит в закрытом режиме.