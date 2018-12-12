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12.12.2018 18:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Аттестаты в цифре

Крымские школы связали защищенной сетью
Текст: Ольга Котенева ("Российская газета", Симферополь)
Крым стал первым регионом России, где создали единую защищенную сеть документов о среднем образовании. Сейчас к ней подключены 353 учебных учреждения полуострова в 25 муниципальных образованиях, а до конца 2021 года в сеть будут включены все 540 школ региона.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Федеральная информационная система "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" создается, чтобы ликвидировать нелегальный оборот поддельных документов государственного образца. Это позволит в любой момент проверить предъявленный аттестат, если он вызвал сомнения.

До конца 2021 года в сеть будут включены все 540 школ региона

Поскольку сведения об учащихся являются персональной тайной, они должны быть защищены. В Крыму к созданию единой сети, позволяющей защитить их, приступили еще в первом полугодии 2018 года. С апреля по ноябрь специалисты разрабатывали проект сети с применением средств криптозащиты, а в школах его реализовали всего за полтора месяца.

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- Теперь учебные учреждения Крыма смогут вносить сведения, например, о школьных аттестатах, используя построенную сеть, в реестр министерства образования РК и Федеральный реестр сведений, - поясняет начальник отдела по работе с корпоративными клиентами компании-разработчика Денис Кирюханцев. - В нашем случае создана полностью автоматизированная, защищенная сеть на российском программном обеспечении, которое обеспечивает безопасность и безотказную работу.

Уникальность проекта в том, что для его реализации была использована не популярная операционная система Windows, а отечественная разработка на базе Linux. По словам Дениса Кирюханцева, этот масштабный проект помог совершить прорыв в вопросе импортозамещения в высокотехнологичной телекоммуникационной отрасли. В условиях западных санкций развитие отечественного производства новых IT-технологий в перспективе может дать серьезный экономический эффект. Это уже второй совместный проект крымского магистрального телеком-оператора и министерства образования республики. Первым стало создание системы видеонаблюдения за проведением единого госэкзамена в школах.

Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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