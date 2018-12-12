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12.12.2018 15:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр Краснодара рассказал о судьбе кинотеатра "Аврора"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В среду мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге, посвященном итогам работы городской администрации за 12 месяцев, рассказал, что реконструкция кинотеатра "Аврора", который является одним из символов столицы Кубани, может начаться уже в 2019 году.

Известный памятник архитектуры пытаются привести в надлежащее состояние уже несколько лет. Сложности состоят в том, что подрядчики, с которыми власти города заключили договор, не выполнили своих обязательств, оставив от кинотеатра фактически только остов. Это привело к длительным судебным разбирательствам, пока, наконец, "Аврора" не вернулась в собственность мэрии летом нынешнего года.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Кинотеатр"Аврора" вернули в собственность Краснодара

- Мы прошли длительный и сложный этап и сейчас находимся в завершающей стадии, - пояснил глава города. - Очень много сил ушло на правильное оформление документов, но это необходимая процедура, от которой никуда не денешься. Сейчас под "Авророй" сформирован соответствующий участок земли, где она находится. Он тоже войдет в концессионное соглашение с компанией, которая выиграет этот договор. Для того чтобы можно было реконструировать кинотеатр, в генплан города внесены изменения. Все эти документы, наконец, оформлены, и в ближайшее время "Аврора" будет выставлена на концессию. Работы могут начаться уже в 2019 году. Но по времени они могут занять достаточно большой период - около года.

Глава Краснодара пояснил: сложность в реконструкции кинотеатра состоит в том, что он является объектом культурного наследия. Из-за этого необходимо проходить много согласований в профильных подразделениях администрации Краснодарского края, в том числе в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кубани и выполнять все надлежащие требования. При реконструкции также будут обсуждения будущего облика кинотеатра с общественностью.

На брифинге Евгений Первышов рассказал также, что в 2019 году ожидается новый виток повышения цен на проезд в общественном транспорте. Однако мэр не сообщил, на сколько конкретно поднимется проезд.

- Это происходит из-за растущих цен на ГСМ, электроэнергию, необходимости индексировать зарплату сотрудникам трамвайно-троллейбусного управления, - пояснил глава города. - Мы не можем исключить эти факторы, не повышать стоимость проезда и копить долги, а потом оказаться на грани банкротства. Это грозит нарушением работы всего муниципального транспорта.

Также мэр Краснодара отметил, что московский институт Высшей школы экономики ведет разработку стратегии развития транспорта кубанской столицы с учетом потоков движения, причин возникновения заторов и так далее. Вместе с тем создание канатного или подземного метро в Краснодаре в ближайшее время не планируется.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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