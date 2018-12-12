Названы самые популярные этой зимой горнолыжные курорты РФ

Самыми популярными горнолыжными курортами РФ этой зимой станут Красная Поляна, Домбай и Эльбрус. Таковы данные опроса интернет-пользователей, проведенного Ростуризмом и сервисом бронирования билетов и отелей Biletix.

- Красную Поляну в этом сезоне планируют посетить 31,3 процента опрошенных, Домбай - 14,5 процента, Эльбрус - 10,9, Шерегеш - 9,6, Белорецк - 7,2 и Архыз - 6, - сообщает ТАСС со ссылкой на проводивших опрос специалистов.

Основным достоинством отечественный горных курортов 40 процентов туристов считают конкурентоспособные цены, еще 24,5 процента назвали самым большим плюсом логистическую доступность, 22,4 процента - красивую природу, а 16,3 процента - качество снега.

Есть и ложка дегтя. Так, 76,5 процента опрошенных заявили, что на российских горнолыжках необходимо продолжать работать над достижением оптимального соотношения цены и качества услуг, еще почти 40 процентов не в полной мере удовлетворены протяженностью трасс, а 27,5 процента - качеством их подготовки.