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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новороссийском село на мель иностранное судно

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Под Новороссийском шторм выбросил на мель иностранное судно. На борту находится 21 человек, никто не пострадал. Об этом в среду сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

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- На мель сел теплоход Rio. Судно под флагом Того, порт приписки Ломе (Западная Африка). Его выбросило на сушу в районе якорной стоянки №416 порта Новороссийск. На борту вся его команда. Они и сейчас на теплоходе, но это нормально. Их жизням и здоровью ничего не угрожает, эвакуация не требуется, - рассказали "РГ" в ведомстве.

В настоящее время судно ожидает улучшения погоды и специальной техники, которая отбуксирует его в море. Каких-либо видимых повреждений корпуса нет.

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