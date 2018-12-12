Под Новороссийском село на мель иностранное судно

Под Новороссийском шторм выбросил на мель иностранное судно. На борту находится 21 человек, никто не пострадал. Об этом в среду сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

- На мель сел теплоход Rio. Судно под флагом Того, порт приписки Ломе (Западная Африка). Его выбросило на сушу в районе якорной стоянки №416 порта Новороссийск. На борту вся его команда. Они и сейчас на теплоходе, но это нормально. Их жизням и здоровью ничего не угрожает, эвакуация не требуется, - рассказали "РГ" в ведомстве.

В настоящее время судно ожидает улучшения погоды и специальной техники, которая отбуксирует его в море. Каких-либо видимых повреждений корпуса нет.