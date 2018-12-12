Следователи проверят ЧП с яхтой в море близ Геленджика

Следователи начали проверку по факту опрокидывания яхты в акватории Геленджикской бухты Черного моря. Об этом в среду сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

- В ночь на 12 декабря в море на удалении 10-15 метров от берега была обнаружена яхта "Вега", принадлежавшая жителю города Геленджика. Судно опрокинулось в результате штормовой погоды. По уточненным данным, на борту в момент происшествия находились пять человек, никто из них не пострадал, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.