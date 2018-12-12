Депутат Госдумы: Разговоры о "войне" тешат душу Порошенко

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что к словам президента Украины Петра Порошенко о "войне с РФ" следует относиться как к очередному словоблудию, ничего не имеющему общего с реальным положением дел. Очевидно, что подобными заявлениями Порошенко лишь выдает свое желание развязать крупный вооруженный конфликт с Россией и на этой волне остаться у власти.

- Порошенко уже столько раз говорил слово "война", что создается ощущение, будто он себе тешит душу этими разговорами, - отметил Руслан Бальбек РИА Новости. - В то же время он ни разу не заикнулся юридически о том, что есть военный конфликт между нашими государствами. Именно поэтому очередное словоизлияние не стоит воспринимать всерьез. Если он считает нарушителей наших границ военнопленными - это его личное дело, но влиять на события в нашей стране и на жизнь нашего государства ни он, ни его зарубежные друзья не в состоянии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News​​​ расценил инцидент с украинскими военными кораблями в Черном море как начало войны с Россией. При этом по версии Порошенко, российские пограничники задержали бронекатера и буксир ВМС Украины в международных водах, хотя они опасно маневрировали в территориальных водах России.