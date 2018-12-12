В Ростове-на-Дону неизвестные обстреливали пассажирские автобусы

Автобусы транспортной компании, которая перевозит пассажиров в Ростове-на-Дону, попали под обстрел.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в ассоциации работников транспорта и туризма, стрельба велась, когда автобусы выезжали с территории базы на маршруты, по пути к начальным остановкам. Кто вел огонь, пока неизвестно, но в целях безопасности поврежденный транспорт возвращался на стоянку.

Примечательно, что стрельба становится регулярной. В ассоциации рассказали, что на прошлой неделе был зафиксирован один факт обстрела автобуса, а с начала этой недели стрельба ведется уже ежедневно. К счастью, пассажиров во время стрельбы в пострадавших автобусах не было.

- Сейчас на стоянке стоят четыре поврежденных автобуса. У всех разбиты стекла. По ним, судя по всему, и целились. Кто стрелял, почему, из оружия какого калибра, пока сказать затруднительно. Началась проверка. Когда она закончится, возможно, ситуация прояснится. Чего добиваются те, кто производит обстрел? Жертв?! - недоумевает президент ассоциации работников транспорта и туризма Ирина Ал Зирки и призывает все службы отреагировать максимально оперативно.

В региональном управлении МВД подтвердили, что проверка идет.

"В полицию поступило заявление от одной из транспортных компаний о повреждениях транспортных средств. По данному факту проводится проверка", - отметили в пресс-службе ведомства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Пострадавший перевозчик является представителем иногородней компанией, выигравшей конкурс в Ростове-на-Дону, после чего на транспортном рынке города возникла напряженная ситуация.