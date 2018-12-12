В Симферополе подземные переходы освободят от торговли

В Симферополе из подземных переходов уберут все торговые точки, чтобы вернуть их к первоначальному состоянию. Об этом заявила и.о. главы администрации города Наталья Маленко.

По ее словам, инициатива выноса торговли из подземелья уже согласована с главой Республики Крым.

- Из переходов мы в ближайшие недели будем выносить торговлю, - рассказала Маленко. - Быстро это сделать не получится, потому что люди там работают не один год. И нужно где-то предоставить им рабочие места. Но тем не менее в таком состоянии переходы оставаться не будут.

Экс-мэр Симферополя Игорь Лукашев еще весной 2018 года обещал разработать единый стиль для всех подземных переходов города. И первый такой пилотный проект администрация собиралась реализовать у перехода рядом с Центральным универмагом. Также предполагалось построить еще один подземный переход в районе площади Куйбышева.

Сейчас 18 подземных пешеходных переходов находятся на балансе МУП "Метроград".