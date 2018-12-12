Напомним, историческое здание ЦУМа было разрушено во время Сталинградской битвы, затем восстановлено. В девяностые годы универмаг не совсем понятным образом был приватизирован. Возле пятиэтажного здания выросли пристройки, но позднее его как объект культурного наследия все же вернули государству. А когда из федеральной собственности ЦУМ перешел в региональную, местные власти решили открыть здесь культурно-патриотический центр и попросили всех арендаторов на выход. Однако запустить проект на необъятных торговых площадях не удалось. 10 тысяч квадратных метров дорогих торговых и офисных помещений в центре города оказались пустующими. Впрочем, со двора есть вход в подвальное помещение, где расположился музей "Память". Именно в этом подвале тогда еще сталинградского универмага в конце января 1943 года произошло пленение фельдмаршала Паулюса.

В подвале универмага, где в конце января 1943 года взяли в плен фельдмаршала Паулюса, сейчас располагается музей "Память". Его сотрудники провели экскурсию для журналистов "РГ". Фото: Владимир Ладный

- В самый критический момент Гитлер присвоил командующему окруженной немецкой группировки Паулюсу высшее звание в Третьем рейхе, говоря этим, что сдаваться нельзя ни в коем случае, ведь еще ни один фельдмаршал в истории Германии не попадал в плен. Но Паулюс сдался на следующее утро. Вот здесь он подписал капитуляцию. А выводили из подвала его через этот разобранный оконный проем. Фельдмаршал говорил, что не хочет, чтобы солдаты видели своего командира пленным. Скорее всего, Паулюс просто опасался, что кто-нибудь из рядовых может его застрелить как предателя, - рассказывает научный сотрудник музея Алексей Широкорядов.

В подвале - холодно. Что добавляет музейной экспозиции суровости и драматизма. Но это, конечно, не специальный замысел.

Отопления нет ни наверху, ни здесь. Это начинает пагубно сказываться на инфраструктуре здания, но найти инвесторов, которые могли бы привести опустевший ЦУМ в порядок и вновь запустить торговлю, не удалось. А местные власти уже несколько лет ломают голову над тем, как использовать огромные площади. Ситуация зашла в тупик.

Свое видение решения проблемы предложил и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Формула такова "Здание универмага уникально, оно должно стать многофункциональным. Прекрасное большое пространство помещений ЦУМа позволит здесь разместить любые объекты, как торговли, так и, как сейчас просят представители музейного сообщества, дополнительные выставочные площади". При этом прозвучало, что здание останется в госсобственности.

Пока универмаг находится в оперативном управлении областного краеведческого музея. И там о будущем здания имеют свои представления.

Под руинами универмага в январе 1943 года фельдмаршал Паулюс подписал капитуляцию

"Скорее всего, ЦУМ уже не будет объектом торговли, как раньше, а станет туристско-информационным, развлекательным и культурным центром", - считает директор волгоградского краеведческого музея Анатолий Мальченко.

Последний оплот универмаговской торговли - цепляющиеся за ЦУМ пристройки - по всей видимости, скоро будут снесены. Эти строения признаны незаконными. Как отмечают специалисты, они не только портят внешний вид исторического здания, но и отрицательно влияют на состояние здания-памятника. Суд уже вынес соответствующее решение.