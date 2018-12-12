Дума Екатеринбурга пересмотрит увеличение зарплат мэру и депутатам

Екатеринбургская городская дума пересмотрит планы об увеличении зарплат мэру и депутатам.

Ранее стало известно, что муниципальный орган власти на заседании принял решения о повышении заработной платы градоначальнику, ряду депутатов, которые работают на освобожденной основе. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак подверг решение критике. "Глава города повышает себе зарплату на 40 процентов. Своим коллегам остальным - на 30-32 процента при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тысяч рублей, а средняя зарплата по региону, с учетом сельских территорий, не дотягивает до 30 тысяч рублей", - сказал он.

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев также высказался относительно изменений в системе оплаты труда сотрудников городской администрации.

"Ежегодная индексация заработных плат чиновников составляет четыре процента. Этот допустимый размер повышения. Не более того. Их заработная плата должна идти вровень с ростом зарплаты по области в целом", - отметил он.

Пресс-секретарь регионального исполкома Максим Бестфатер в беседе с РИА Новости сообщил, что зарплатные планы будут пересмотрены. "Не решение, а намерения депутатов, потому что решение еще было не подписано. Это дает возможность более оперативно его скорректировать", - подчеркнул он, отметив, что сделано это, вероятно, будет на заседании 25 декабря.