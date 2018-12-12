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12.12.2018 19:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Среднем Урале утвердили тарифы на вывоз мусора

Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7744 (281)
Региональная энергетическая комиссия утвердила тарифы на услуги операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Для ЕМУП "Спецавтобаза" (восточная зона, включающая Екатеринбург) тарифная ставка с учетом НДС составит 697,76 рубля за 1 кубометр отходов. Для ТБО "Экосервис" (западная зона) - 713,57 рубля, для компании "Рифей" (северная зона, Нижний Тагил) - 845,87 рубля. Это предельные цифры - оператор может их понизить, но повышать не вправе.

Фото: Отделение ОНФ по Челябинской области
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Платеж для жильцов многоквартирных домов Екатеринбурга формируется из расчета 0,213 кубометра с человека в месяц, для обитателей частного сектора мегаполиса - 0,261 кубометра. Для остальных жителей Свердловской области - 0,169 и 0,190 кубометра в месяц. Таким образом, семье из трех екатеринбуржцев, живущей в многоквартирном доме, придется выкладывать около 450 рублей в месяц.

Напомним, 1 января 2019 года в России стартует мусорная реформа. Плата за вывоз и переработку ТКО будет взиматься не с квадратного метра жилплощади, а исходя из нормативов потребления с учетом числа проживающих. Региональные операторы должны приступить к заключению договоров с жителями с 7 декабря, когда РЭК выложит в интернет официальный протокол своего решения.

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