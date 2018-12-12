В Свердловской области семь процентов жителей - люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Существует мнение, что им крайне сложно найти работу. Но, оказывается, в регионе не так уж мало работодателей, готовых нанимать инвалидов. Однако таким соискателям и потенциальным работодателям непросто найти друг друга.

Помочь в этом могут специальные ярмарки вакансий, которые, в частности, прошли в рамках Декады инвалидов. В Екатеринбурге в таком мероприятии участвовало 12 компаний, предложивших соискателям около 30 вакансий. Немного, но все же это шанс для человека с ОВЗ получить постоянный заработок.

Напомним, работодатели обязаны обеспечивать рабочие места для инвалидов по квоте - от двух до четырех процентов среднесписочной численности сотрудников компании, иначе им грозит административный штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Замначальника отдела по взаимодействию с работодателями Екатеринбургского центра занятости Елена Баталова подчеркивает: согласно российскому законодательству работодатель не вправе отказать инвалиду в устройстве на работу по причине возраста или здоровья, только в случае отсутствия необходимых профессиональных навыков.

- Я сам инвалид-колясочник, мне было тяжело устроиться, так как в ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и адаптации людей, получивших инвалидность. - Прим. ред.) стояла запись: работа только в специально созданных условиях. Это сильно било по рукам работодателей, - рассказывает Александр Питухин, работающий сегодня в должности ведущего инспектора отдела профессиональной реабилитации Екатеринбургского центра занятости.

Инвалиду не могут отказать в устройстве на работу по причине возраста или здоровья, только в случае отсутствия необходимых профессиональных навыков

Кого же ищут уральские предприятия? Одним требуются неквалифицированные работники, к примеру дворники и уборщицы, другим - с высшим образованием и опытом, скажем, бухгалтеры.

- Мы не выделяем сотрудников с инвалидностью и считаем, что они могут работать наравне с остальными. Пять человек по квоте у нас уже трудятся, и все - квалифицированные работники. Сегодня мы ищем специалистов по делопроизводству. Работа несложная, основное требование - владение компьютером, - рассказала корреспонденту "РГ" Ольга Чертовикова, специалист отдела кадров компании "ВИЗ-Сталь".

Кадровик добавляет, что у них социально ориентированная компания, двери которой открыты для тех, кто хочет трудиться, и все работники имеют равные возможности для карьерного роста.

- Мы готовы набрать людей и свыше предложенной квоты, так как компания следует принципам многообразия и инклюзивности. Иногда мы берем человека необязательно на предложенную вакансию, если он имеет талант в другой сфере и если нам позволяет бюджет, - сообщила Евгения Долговых, специалист по управлению персоналом торговой сети "ИКЕА" в Екатеринбурге. - В крупных городах наша компания реализует программы трудоустройства инвалидов, кандидаты приходят по рекомендациям от наших сотрудников и от центра занятости.

К слову, в центре соискатели могут пройти тест на профориентацию, а также получить новую профессию или повысить квалификацию на бесплатных курсах. Как отмечают в пресс-службе организации, главное - активно заявлять о себе и обращаться в центр, это выгодно и работодателям, которым необходимо вовремя заполнить квоту. Причем, как подчеркнул директор екатеринбургского центра Владимир Подгорнов, на оснащение каждого рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов работодателям выделяют субсидию в размере произведенных затрат, но не более 76 580 рублей.

Многие люди с ОВЗ всего этого не знают и даже не пытаются устроиться на работу, боясь потерять пенсию по инвалидности, хотя уровень зарплаты на нее никак не влияет. Для сведения: у инвалидов первой и второй групп 35-часовая рабочая неделя, отпуск не менее 30 календарных дней и отпуск без сохранения содержания до 60 дней в году.

Справка РГ

В 2018 году в Екатеринбургский центр занятости обратилось 1310 инвалидов, из них трудоустроено 486 человек. Заявленная работодателями потребность в работниках на квотируемые места - 3206 вакантных должностей. На сегодняшний день на учете стоят 457 граждан с инвалидностью. Среди них к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступили 96 человек.