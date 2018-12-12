Уральские СМИ сообщают о закрытии десятков фирменных магазинов мясопродуктов, работающих в формате "у дома", и подсчитывают, сколько народу в результате останется без работы. Корреспонденты "РГ" попытались выяснить, в чем причина закрытия торговых точек известного агрохолдинга и не грозит ли такая же судьба другим производителям продуктов питания в регионе.

Проверка слуха

По данным сайта самой челябинской агрофирмы, у крупнейшего производителя свинины и колбас более 650 фирменных магазинов в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской и Кемеровской областях. В частности, на Среднем Урале их более 170. Торговые точки довольно популярны у жителей региона: в ассортименте холдинга более 300 видов мясной, колбасной и деликатесной продукции, которая производится из собственного сырья. Тем не менее ранее СМИ уже сообщали о не совсем благополучной ситуации в компании и даже ее возможной продаже федеральному агрохолдингу, однако пока эти слухи не подтвердились - в отличие от информации о закрытии магазинов во многих городах.

- Закрылись, но не потому, что дела идут неблагополучно. Скорее всего, их не устраивают места для торговли - они сейчас ищут новые помещения для работы в новом формате. Это не значит, что сеть прекращает свое существование, - предположил пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

- В Нижнем Тагиле около десятка магазинов. Закрылся только один - в Тагилстроевском районе. Конечно, владельцы не обязаны предупреждать нас, но мы бы знали об их планах, - уверена начальник отдела развития потребительского рынка и услуг мэрии Марина Карелина.

А вот в Каменске-Уральском одиннадцать магазинов известной сети не только не закрываются, но и расширяют ассортимент. Правда, не за счет собственной продукции: помимо мясных деликатесов челябинцы стали торговать хлебом, бакалеей, конфетами, сообщила "РГ" Татьяна Афонина, начальник отдела развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма администрации города. Плюс недавно получили лицензию на продажу спиртного - вероятно, это повысит их финансовую устойчивость, ведь во всех упомянутых муниципалитетах чиновники отмечают общее падение покупательского спроса.

В Тюмени закрывают все магазины - 21 торговую точку. Эта неделя последняя, поэтому покупателей прибавилось за счет любопытствующих и желающих сэкономить - цены на многие товары снижены на 20-50 процентов. Расстроены не только оставшиеся без работы продавцы. Владельцы торговых площадей - тоже, ведь найти нового арендатора сегодня непросто. Надежды возлагают на федеральных ретейлеров, множащих магазины в формате "у дома": одна из таких сетей за последние два года нарастила свое присутствие в некоторых районах города на треть. Что касается фирменных точек тюменских товаропроизводителей, то, по нашей информации, каких-либо кардинальных изменений в их работе пока не предвидится.

Сэкономили на рознице

Владельцы челябинского агрохолдинга ситуацию не комментируют, однако некоторые СМИ со ссылкой на близкие к предприятию источники называют главной причиной происходящего изменения в налогообложении. Дело в том, что с 1 января 2019 года крупные предприятия АПК вместо единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) будут обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС). Утверждается, что содержать магазины в такой ситуации окажется невыгодно.

На Южном Урале плательщиками НДС станут 39 предприятий АПК, выручка которых превышает 100 миллионов рублей в год, - компании отнюдь не бедные

Как сообщили в минсельхозе Челябинской области, на Южном Урале плательщиками НДС станут 39 предприятий АПК, выручка которых превышает 100 миллионов рублей в год. В их числе крупные птицефабрики, свиноводческие и тепличные комбинаты - предприятия отнюдь не бедные и ставить их на одну планку с другими плательщиками ЕСХН как-то нелогично: они реализовали продукции на 44,7 миллиарда рублей - это 91,7 процента объема продаж всех предприятий, находящихся на едином сельхозналоге. Да, переход на НДС увеличит налоговую нагрузку на эти предприятия в 2,6 раза. Вырастут и расходы на производство, поскольку зачастую сырье закупается не только у плательщиков НДС (что позволяет возвращать 10 процентов), но и у компаний, работающих на других налоговых режимах.

- Выросли цены на зерно, ГСМ, энергоресурсы, тару и упаковочные материалы, - перечисляет директор чебаркульской птицефабрики Дмитрий Пырсиков, - однако стоимость нашей продукции останется рыночной - продавать курятину будем по той цене, по которой покупатели готовы ее приобретать.

По его словам, специфика этого бизнеса такова, что "на стоп" производственный процесс не поставишь: на птицефабрике пять миллионов голов, птицу нужно кормить круглый год. Выход один - искать варианты оптимизации расходов.

Раньше к таковым как раз относилось наличие собственной розничной сети, где продукция реализуется напрямую покупателю, без цепочки посредников. Фирменные магазины есть у большинства крупных агрохолдингов Челябинской области, и переход на НДС заставит их поднять цены: как утверждают производители, в собственной рознице они и сегодня зарабатывают в два раза меньше, чем при поставках в федеральные сети.

Но все же о закрытии магазинов другие агрохолдинги пока не говорят. По мнению руководителя крупной птицефабрики, это станет большой ошибкой: возродить розницу будет непросто, ведь именно собственные торговые точки сегодня позволяют производителям не попадать под диктат федеральных сетей. С закрытием фирменных магазинов выиграет крупный ретейл, который окончательно подомнет под себя рынок продовольствия, считают эксперты.

Кооператоры сравнялись с олигархами

А вот действительно серьезные проблемы ожидают сельхозкооперацию, которой поставляют сырье личные подсобные хозяйства. Частники не уплачивают НДС, следовательно, рассчитывать на его возврат кооперативы не смогут. Для справки: в прошлом году в хозяйствах населения произведено 268,8 тысячи тонн молока, что составляет 59 процентов от общеобластного показателя, так что эта проблема весьма масштабна.

- Цель кооперации - развитие переработки и производство продукции с высокой добавленной стоимостью, именно таким путем идут наиболее сильные кооперативы области. Как результат, их оборотные средства растут, а значит, они также становятся плательщиками НДС наравне с крупнейшими агрохолдингами, что несправедливо, - негодует исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Челябинской области Дмитрий Трофимов.

Одним из вариантов оптимизации расходов как раз было наличие собственной розничной сети, где продукция реализуется без посредников

По его словам, многие кооперативы абсолютно не готовы к переходу на более сложную систему налогообложения - в них даже квалифицированных бухгалтеров не хватает. Поэтому в среде аграриев часто звучит предложение перевести кооперацию на упрощенку, единый налог на вмененный доход, но только не на НДС. Председатель кооператива из Агаповского района Олег Фоменко вообще считает: раз сельхозкооперативы имеют форму некоммерческих организаций, то, по логике, должны освобождаться от уплаты налогов, как это практикуется во многих странах.

- В Челябинской области по этому поводу давно ведутся споры: можно ли рассматривать полученные кооперативом средства как выручку, если, по сути, это деньги людей, которые поставляют нам сырье, а мы ведем с ними прямые расчеты, - говорит глава кооператива из Чебаркульского района Дина Муратова.

Эксперты предлагают инициировать поправки в закон, увеличив для плательщиков НДС сумму дохода за предшествующий налоговый период со 100 до 200 миллионов рублей и предусмотрев предоставление аграриям права на применение вычета в случае приобретения товаров (работ, услуг) за счет бюджетных субсидий. Кроме того, важно освободить от уплаты налогов потребкооперативы, если удельный вес доходов от реализации продукции, закупленной в личных подсобных хозяйствах, в общей сумме составляет не менее 70 процентов.

Особое мнение

Вера Соловьева, директор института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ:

- Связи между закрытием магазинов и переходом на НДС я не вижу. Скорее всего, причина - просто падение объемов продаж. Этот процесс идет повсеместно - закрываются одни магазины, появляются новые. Думаю, здесь подойдет слово "оптимизация". Не всем удается грамотно выстроить логистику, снизить потери. Поэтому в данном случае главной причиной я бы назвала общее снижение спроса, а затем уже какие-то внутренние проблемы сети.