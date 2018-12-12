Еще один несовершеннолетний погиб на "вписке". ЧП случилось в Нягани, в Югре. Подростки 14-16 лет отправились к девочке, когда ее родителей не было дома. В разгар вечеринки им захотелось ощущений поострее. Нашли 50-литровый баллон с пропаном, решили подышать. Дышали все, но особенно плохо стало 16-летнему мальчику. Он уснул и не проснулся.

Что такое "вписка", стало известно после случая с Дианой Шурыгиной. Помните, она выпила "на донышке", переспала с одним, потом другой ее изнасиловал. Это классический пример "вписки", когда в коттедже или квартире собираются малознакомые или совсем незнакомые подростки: танцуют, прикалываются друг над другом под алкоголь или наркотики, иногда очень жестко, до унижения. Нередко дело заканчивается изнасилованием, о чем правоохранители узнают не всегда.

Шокирующий случай произошел в Питере полтора года назад. 16-летняя девушка на "вписке" умерла от передозировки. Ее труп приятели вынесли на скамейку возле подъезда, а сами продолжили веселиться. А в Магнитогорске 19-летний парень после секса убил и расчленил 16-летнюю девушку, разбросав куски тела по городу. Минувшим летом, снова в Магнитогорске, на "вписке" отравилась алкоголем и умерла школьница 15 лет.

Удивительное дело, о "вписках" знают более десяти лет, но спроси об этом явлении любого из родителей - и он долго будет ломать голову. При этом большинство подростков с ходу поделится шокирующими подробностями.

Уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков считает, что "вписки" - это некий обряд посвящения в среде студентов, который, бывает, и "заходит за грань дозволенного".

- В Екатеринбурге такое недавно произошло в общежитии одного из вузов. Дело разбирала прокуратура, коменданта общежития уволили. Но в том, о чем вы говорите, когда подростки устраивают оргии в квартирах, никто из родителей не просил разобраться, - заключил детский омбудсмен.

В правоохранительных органах, в прокуратуре о трендовом увлечении, конечно, знают. Но отдельной статистики правонарушений никто не ведет. При этом уже не первый год отмечается рост подростковой преступности в целом. Так, Свердловская область уже несколько лет занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов по всем видам преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18 лет. По данным Генпрокуратуры России на сентябрь 2018 года, 6,2 процента правонарушений совершено подростками или при их соучастии.

Так в чем причины явления?

- В 13-15 лет у детей происходит гормональный взрыв, - говорит практикующий психолог, преподаватель УрФУ и отец четырех сыновей Дмитрий Рассохин. - Подростки стремятся к общению, в том числе с представителями противоположного пола. Это время самоутверждения. Гормоны диктуют поведение, волевой контроль еще не сформирован. После 16 лет мозг уже начинает подключаться, а 13-15 - самый опасный период.

По словам эксперта, важно и то, что подростки общаются в Сети. У них возникает иллюзия: и на вечеринке все будет так же феерично и зажигательно, как представляется в переписке. На боль и унижение никто не рассчитывает, поскольку у подростков нет навыка реального общения. И в том, что на "вписках" часто никто друг друга не знает, есть особый интерес, создается некая интрига.

К тому же маска инкогнито позволяет отбросить все комплексы. Подростку нужны друзья, первая любовь, наконец, и он отправляется на "вписку".

- В 14 - 15 лет мозгов действительно нет, - подтверждает Кирилл. Сейчас ему 24 года, но в свое время он еще как "отжигал" на "вписках". - Помню, девчонка знакомая пропала, не пришла домой ночевать. Ее отец, кавказец, собрал нас, троих парней, и спрашивает: где она? Мы отвечаем: может, где-то на "вписке"… Он аж побагровел, говорит: какая-такая "вписка"? Если с ней что-то случится, я вам "вписки" поотрываю. Девушка тогда нашлась. Но, оглядываясь назад, могу сказать: это был хоть и страшноватый период социализации, но мы знали друг друга. А сегодня дети безбашенные, едут на встречу непонятно с кем. И неудивительно, что часто все плохо заканчивается.

Под воздействием алкоголя подростки от безобидных приколов - написать на лбу спящего какое-нибудь матерное слово - часто переходят к унижению и насилию. А потом выкладывают ролик в Сеть.

И дело не только в отрыве виртуальных взаимоотношений от реальных. "Вписки" - это дешевое развлечение, полное драйва. Заниматься спортом, ходить на танцевальные занятия для многих дорого. А если к этому добавить сложности во взаимоотношениях с родителями и сверстниками, на "вписки" открывается прямая дорога.

Что такое "вписка"?

Эдуард, 45 лет, отец троих детей:

- Точно сказать не могу, но что-то связанное с обрядом инициации, посвящения. Когда кого-то принимают в коллектив и устраивают ему испытание. Чтобы он стал своим, его могут напоить до чертиков и заставить выполнять то, что скажут, иногда унизительное. Но в целом безобидная штука…

Светлана, 56 лет, сыну 23 года:

- У меня сын через это прошел. Алкоголь, друзья-неформалы, наркотиками едва не начал торговать. Еле выпутались. Я набегалась по психологам, ночами не спала. Потом все улеглось, он девушку встретил, женился, ребенок растет. Но это было давно. Сейчас слушаю криминальные сообщения и страшно становится.

Полина, 13 лет:

- А ты не знаешь? Зайди в интернет. Есть в ВК "вписки", в любом городе. Хочешь развлечься в коттедже, у кого-то на квартире или просто покататься в компании на машине, списываешься и едешь… Это я не о себе, конечно.

Ирина, 15 лет:

- Да посмотрите фотки в интернете. Пьяные все, спят вповалку после "вписок". Кто-то почти голый. Девочка одна у нас из класса поссорилась с парнем, психанула, поехала на "вписку", потом еле сбежала.

Советы психолога

Что делать родителям?

1 Запрещать бесполезно. Для начала собрать негативную информацию: показать фото, видео. Но понимать, что страшилки работают плохо. Далеко не все советы подростки готовы выслушивать, мысленно они приведут десятки аргументов "за" на один негативный пример. Поэтому поможет только комплексный подход.

2 Разрешите детям собираться у вас дома. Даже если подростки будут принимать алкоголь, это произойдет на вашей территории.

3 Сохраняйте доверительные отношения, узнайте, с кем общается сын или дочь. Составьте вместе список табу, когда он находится в чужой компании: "не напиваться", "не оставаться ночевать", "в случае опасности не стесняться звонить родителям, в полицию и т. д.".

4 Постарайтесь доказать, что "вписки" - это не круто. Круто заниматься спортом, быть сильным. Это стимул главным образом для парней: "К тебе потянутся девушки". Не модно пить и спать с кем попало. Модно заниматься фитнесом, танцами, читать. Это - для девушек.

5 В идеале у подростка должна быть компания друзей по интересам, состоящая из девушек и парней. В этом возрасте им важно общаться.

Справка "РГ"

Явление пошло от хиппи и рокеров: "вписаться" в квартиру в другом городе, чтобы переночевать. Сегодня на 99 процентов это вечеринки незнакомых или малознакомых людей, предполагающие алкоголь, наркотики и секс. Основное правило - отсутствие взрослых.

Тем временем

В школе № 48 переполох: ученики несут плакаты, завязывают галстуки и готовятся к выходу на сцену. Верх-Исетский районный суд совместно с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних второй раз организует конкурс агитбригад. В творческом состязании участвуют семь команд, причем две - от одной школы. Выступления посвящены комендантскому часу для детей. На Среднем Урале закон № 73-03, запрещающий нахождение детей до 16 лет в общественных местах без сопровождения родителей с 22.00 до 6.00, был принят 16 июля 2009 года.

По словам организаторов, цель конкурса - профилактика правонарушений в ночное время среди несовершеннолетних. Одни ребята разыгрывают сценки: подростки пошли гулять поздно вечером и попали в руки преступников. Другие показывают, как из-за невнимания родителей дети уходят из дома.

- Комендантский час существует почти десять лет, - рассказывает Юрий Гисматуллин, зампрокурора Верх-Исетского района. - Однако основная часть преступлений совершается именно в это время. В 2018-м на нашей территории правоохранители поймали ночью 427 подростков, 32 правонарушения совершено детьми, 97 - в отношении несовершеннолетних.

На сцене гаснет свет, школьники, держа в руках свечи, читают стихи про мудрые законы и желание подростков скорее повзрослеть. Школа № 163 рассказывает о комендантском часе с помощью танцев. Ребята в черном предлагают девочкам в ярких кофтах перейти на свою сторону, забросив учебу, но те отвечают: "Мы сами решим, какими быть".

- Все знают, что такое комендантский час, но не все исполняют закон. А с этого года за нарушения предусмотрена административная ответственность, - говорит Юлия Филиппова, председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Верх-Исетского района.

За последние два месяца в районе оштрафованы четверо родителей, чьи дети от 11 до 13 лет находились ночью в общественных местах. Конкурс агитбригад, по мнению Юлии , помогает воздействовать не только на учеников, но и на родителей. А победителем конкурса жюри признало команду школы № 48, второе и третье места поделили школы № 171 и 63. Жюри отметило, что выбрать призеров было непросто.