Польстившись на 600 процентов годовых, сотни уральцев решились торговать на валютном рынке, но остались с огромными долгами по кредитам.

Знай все наперед, Владимир Максимов не польстился бы на заоблачные доходы от спекуляций на валютном рынке. Фото: Татьяна Андреева

По ком звонит колокол

Попасться на удочку легко: многие мечтают в одночасье разбогатеть. Вот и екатеринбургский таксист Владимир Максимов поверил пассажирке, которая пригласила его пройти бесплатное обучение в инвестиционной компании. В хорошо обставленном офисе фирмы "Манхеэттон" обаятельные девушки и юноши в строгих костюмах расписывали преимущества торговли на валютном рынке: оказывается, даже банкам большую часть прибыли приносит передача денег в управление трейдерам! Валютными спекуляциями они за год увеличивают вверенную им сумму в шесть и более раз.

- Ты сам что выберешь: положить деньги на депозит под 8% или зарабатывать по 600? - говорил менеджер и предлагал для обучения открыть демосчет у брокера "Гранд Капитал". Принимали клиентов радушно: кофе-чай, а иногда даже фуршеты с шампанским и фруктами. Демонстрировали собственный счет с десятками тысяч долларов… Антураж успеха создавал и колокол: в подражание Уолл-Стриту его звоном отмечали успешные сделки, оказывая новичкам честь в эту рынду ударить.

Это у нас трейдингом зовется

Тем временем менеджер все настойчивее советовал: пора открыть реальный счет! Начать хотя бы с 5 тысяч долларов. Нет денег? Возьми кредит! Мол, сам так делал: за пару месяцев игры на бирже заем погасил и вышел в плюс. Можно еще пройти обучение у аналитика, дать деньги в управление опытному трейдеру или купить суперробота из Японии за 150 тысяч рублей. Уже потеряв все, Владимир узнал, что "уникальный робот" - это бесплатная программа Golden Profit.

Добившись согласия клиента открыть депозит, менеджер звонил "специалисту", у которого "в банках все схвачено - поможет взять кредит за 20%". Ну а дальше человек набирал займов на сотни тысяч рублей, оплачивал услуги "специалиста" и обучение, а оставшиеся деньги переводил на счет у брокера. И начиналось самое интересное.

- Среди тех, с кем я общался, я мастодонт: мой счет продержался почти месяц. Обычно все происходит за несколько дней, а у некоторых деньги исчезли буквально за сутки, - рассказал Максимов.

Он считает, что это может сделать и сам брокер, и "прокладочная" компания, привлекающая клиентов: менеджеры настойчиво просили заходить в "личный кабинет" именно с их компьютеров, а значит, могли сохранить пароли. По словам Владимира, на его счете кто-то открыл шесть убыточных сделок: за 15 минут депозит (8 тысяч долларов) был "слит".

От смены вывесок люди не меняются

Позже Владимир стал лидером инициативной группы людей, потерявших деньги после обучения в "Манхеэттоне". Но у многих уже опускаются руки, поскольку как только на такую контору подаются заявления в полицию, она меняет название и спокойно продолжает деятельность. Так, весной "Манхеэттон" закрылся - и появилась "Оксфорд Групп". Работают в ней те же люди, что в беседе со мной подтвердил директор компании Дмитрий Шинкарев. На эту фирму уже тоже поданы заявления: как сообщили "РГ" в областном УЭБиПК, в отношении "Манхеэттона" и "Оксфорд Групп" ведется проверка.

- Пусть проверяют, у нас никаких экономических нарушений нет, - не переживает Шинкарев. - Бывает, клиенты недовольны потерей денег, но мы не имеем к этому никакого отношения: человек торговал у брокера сам - мы всего лишь его консультируем.

И вправду, самой компании клиенты обычно платят только за консультационные услуги, а большую часть средств перечисляют на депозит у брокера, перед этим подписав уведомление о рисках.

Сайты на одно лицо

В офисе "Гранд Капитал" в Санкт-Петербурге сотрудник пояснил: любое физическое или юрлицо может через сайт брокера стать его партнером и получать за привлечение клиентов комиссионные. Но их деятельность брокер не контролирует. На запрос редакции руководство "Гранд Капитал" ответило, что "Манхеэттон" и "Оксфорд Групп" их партнерами не являются, связь с этим брокером отрицает и Шинкарев.

А вот Вера Соломенникова, которая после обучения в "Оксфорд Групп" потеряла 24 тысячи долларов и рискует лишиться квартиры, таким заявлениям не верит:

- Когда трейдер проиграл все мои деньги и объявил себя банкротом, менеджеры предложили попробовать отыграться самостоятельно, - рассказывает она. - Обе­щали, если я вложу еще деньги, на мой счет брокер зачислит бонусы. Их действительно перевели, для чего менеджер "Оксфорда" указывал некий партнерский код "Гранд Капитал".

"Оксфорд Групп" - далеко не единственная компания, предлагающая клиентам открыть депозит у этого брокера. Помимо Екатеринбурга и Омска подобные фирмы обнаружились в Москве, Оренбурге, Уфе, Краснодаре, Казани, Тюмени, Ростове-на-Дону и даже Алма-Ате. При этом у компаний в Уфе, Казани и "Оксфорд Групп" абсолютно идентичные сайты, даже отзывы клиентов совпадают дословно - разные только названия и адреса.

Пока готовился материал, офис "Оксфорд Групп" закрылся на ремонт, его сотрудники перебрались в другой бизнес-центр и теперь работают под вывеской "Ричмонд".

Легальных форекс-дилеров - 8

Спекуляции с валютой на рынке Форекс крайне рискованны - можно потерять все. Остроты им добавляет активность мошенников.

С 2016 года осуществлять деятельность форекс-дилеров в России могут только компании, имеющие лицензию ЦБ РФ, - сейчас их всего 8. Мошенников, работающих под видом официального форекс-дилера, больше.

- Как правило, клиенты таких фирм сталкиваются с проблемой, как только хотят вывести свои деньги, - говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина. - Уже то, что вам предлагают удивительно низкие комиссии, различные бонусы, должно насторожить. В любом случае, прежде чем подписывать договор, внимательно его изучите, при необходимости проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом и не спешите принимать решение. Обязанности и правила работы форекс-дилеров прописаны в Законе "О рынке ценных бумаг", в статье 4.1.

Признаки мошеннических фирм

- Отсутствие в рекламных и информационных материалах указания на номер и дату выдачи лицензии Банка России. Даже при наличии реквизитов лицензии перепроверьте информацию на сайте Банка России (cbr.ru).

- Обещание высокого дохода, в разы превышающего ставки по банковским вкладам. Обещание доходности запрещено ч. 2 ст. 28 ФЗ "О рекламе".

- Отказ от предоставления клиенту проекта договора или иных документов для предварительного ознакомления, либо полное отсутствие договоров.

- Оказание услуг иностранной компанией (вопросы претензионного характера с ней вам придется решать в правовом поле иностранного государства).

- На сайте отсутствует описание рисков.

- При регистрации "личного кабинета" клиент перенаправляется на сайт сторонней компании, или в документах, когда вы ставите галочку о согласии с порядком предоставления услуги, мелким шрифтом прописан отказ от какой-либо ответственности перед вами.

- Пополнение форекс-счета предлагается произвести наличными или электронными деньгами. В легальной компании счета пополняются через банк.

- На занятиях в обучающем центре ведется активная агитация за выбор определенного форекс-дилера, и он не имеет лицензии Банка России.

- На сайте и при личном общении указывается, что вывод собственных средств возможен только через несколько дней после заявки клиента.

Банк России предупреждает

Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России:

- Помимо компаний, нелегально оказывающих услуги на рынке Форекс, в Банк России поступают обращения, связанные с организациями, которые под видом обучения трейдингу вовлекают потребителей в мошеннические схемы. Их организаторы создают сайты, схожие до степени смешения с сайтами официальных компаний, и необязательно из сферы форекс-услуг, и предлагают ученикам именно через них осуществлять сделки. На самом деле деньги в таком случае перечисляются на карты мошенников или автоматически списываются с клиентского "личного кабинета", так и не попадая на реальные торги.

Зачастую клиентов таких центров заводят на сайт иностранной компании. Однако в этом случае при возникновении проблем придется решать их по месту "прописки" этой организации.

Ключевые группы, по которым "работают" организаторы таких псевдо-форекс-компаний, - это молодежь, активно пользующаяся интернетом. Зачастую такие услуги для молодых людей предлагаются под видом азартной игры, в таком случае средний уровень потерь колеблется в диапазоне 10-50 тысяч рублей. Кроме того, в поле зрения мошенников - люди зрелого возраста, которым предлагают "выгодно инвестировать", "обучить инвестициям" и даже "предоставить индивидуального управляющего". В таких случаях речь идет о существенных суммах, многолетних накоплениях вплоть до миллионов рублей. Одним из характерных признаков подобной мошеннической схемы является то, что клиентам для участия в ней активно предлагают взять кредит или микрозаем, чтобы скорее вложить их в "выгодно растущий финансовый инструмент". В случае таких предложений нужно быть крайне осторожным.

Подготовил Игорь Зубков.

Куда обращаться?

При наличии подозрений в законности деятельности форекс-дилера, чистоте договора сообщите об этом в Банк России - в интернет-приемную или в колл-центр: 8-800-300-3000.