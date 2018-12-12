Когда международный коллектив ученых из Австралии, Великобритании, Голландии, Ирландии и России поделился результатами масштабного исследования, новость подхватили ведущие мировые СМИ: "Ученые расшифровали ДНК единорога". Работа, начатая 14 лет назад с открытия в челябинской пещере, буквально перевернула наши знания об ископаемом рогатом звере - сибирском единороге. Понятно, вымер он давным-давно, но вопрос, когда именно, до последнего времени оставался открытым. Встречались ли на Урале единороги с людьми и, если встречались, то когда?..

Горболоб из Ирбита

Информацию о доисторических животных многие черпают из мультфильмов и иной кинопродукции. Распространено ложное представление о том, что древние охотники, одетые в шкуры мамонта, иногда встречались с динозаврами. Воспоминания об этих свиданиях воплотились в сказочном образе Змея Горыныча. Точно так же память поколений якобы зафиксировала сведения о повадках единорога: мохнатого ископаемого носорога мифологическое сознание превратило в изящного копытного со скверным характером.

Если с человеком и динозаврами все давно ясно (их разделяют 60 с лишним миллионов лет), то судьба древних носорогов продолжает интриговать. Особенно много тайн связано с самым крупным из 250 ископаемых видов, которого называют сибирским единорогом, листозубом, горболобом или "попросту" эласмотерием. Он пасся только на территории России, в степях от Крыма до Западной Сибири, как считалось, с людьми не совпал примерно на 100 - 200 тысяч лет и окончательно вымер ко времени заселения Урала.

Как ни печально, но в уральских музеях полного скелета эласмотерия не встретить, в России их всего два - в Ставрополе и Москве, где экспонат собрали из останков нескольких животных. Часть черепа хранится в екатеринбургском Музее природы, в витрине рядом с его современником-мамонтом, которому единорог лишь немного уступал в размерах.

- Экспонат неясного происхождения, - рассказывает директор музея Елена Скурыхина. - Знаем только, что поступил он из Ирбита в 1913 году.

Рогатые гиганты паслись на Урале 36-37 тысяч лет назад и питались сухими степными травами

В Тюменской области полный череп эласмотерия повезло найти экспедиции краеведческого музея села Абатского.

- Только сохранить его не удалось, он рассыпался, - сожалеет экскурсовод Мария Афанасьева. - Так что среди 17 видов доисторических животных, представленных в нашем музее, эласмотерия нет.

Зуб - всему голова

Сенсационное международное исследование началось с зуба, обнаруженного в 2004-м в 30 километрах от Магнитогорска. В Смеловской пещере уже работали археологи в 50-60-х годах прошлого века, но в этот раз экспедицией руководил легендарный челябинский спелеоархеолог Владимир Юрин: он видит невидимое и ежегодно открывает десятки новых пещер.

- Читаю по живой природе, - раскрывает ученый свой секрет. - Знаю более тридцати признаков, по которым можно определить, что здесь есть невидимая пещера. И в каждой что-то нахожу.

Со Смеловской пещерой получилось так же, как с гробницей Тутанхамона: открытие сделали там, где уже копали. Правда, сначала пришлось вынести несколько сотен килограммов камней, засыпавших дно пещеры (рядом добывали известняк для металлургического комбината). Камни ворочали монтировкой, неподъемные разбивали кувалдами, и только затем в ход пошли ножи - главное орудие археолога. Грунт промывали в речке, в ситах с миллиметровыми отверстиями, выбирая даже самые мелкие кости, вплоть до мышиных зубов.

- В слое нашли массу костей пещерных гиен и львов, мамонтов, лошадей и бизонов. И один необычный зуб на глубине 221 сантиметр от "дневной поверхности" (пола пещеры). Я сразу понял: это не мамонт и не шерстистый носорог, - рассказывает Владимир Юрин. - Привез находку в Институт экологии Павлу Андреевичу Косинцеву. Он сначала задумался, потом заулыбался…

Палеозоолог Павел Косинцев - специалист по мамонтовой фауне - сравнивает зуб, затерявшийся среди останков современных человеку бизонов и львов, с берестяной грамотой, вдруг отыскавшейся в зачитанной до дыр домашней библиотеке:

- Неожиданно и удивительно! До этого кости эласмотерия у нас на Урале в пещерных отложениях не находили. Среди сотен тысяч изученных экземпляров такая находка остается уникальной, - говорит он. - В пещере, вероятно, было логово гиен, куда они, естественно, не потащили бы древние кости. А значит, эласмотерий был их современником.

ДНК гиганта

Фрагмент зуба Павел Косинцев отправил в Голландию на радиоуглеродное датирование, затем - туда же и для того же - еще несколько добытых им образцов костей эласмотерия. Его единомышленники вели параллельные исследования в Оксфорде, Томске и Белфасте. Полученные данные сенсационно "приблизили" единорога к человеку. Оказалось, рогатые гиганты паслись на Урале всего 36 - 37 тысяч лет назад и питались сухими степными травами.

Затем эти сведения проверяли и перепроверяли. Австралийские ученые сумели выделить ДНК единорога и выяснили: горболоб, что называется, седьмая вода на киселе как более мелкому шерстистому, так и современным носорогам, а ближайшие его родственники - тапиры.

Поздние эласмотерии, вполне возможно, встречались с людьми каменного века, хотя пока нет никакой информации о том, что вторые охотились на первых. Так что кто-то из людей в то время мог смело сказать: "Я видел единорога".

Компетентно

Павел Косинцев, палеозоолог, заведующий лабораторией Института экологии УрО РАН:

- То, что нам удалось сделать, - большой шаг вперед. В России мы бы не смогли получить эти результаты: у нас до сих пор нет соответствующих радиоуглеродных лабораторий и с палеоДНК никто не работает. Конечно, с эласмотериями, как и со всеми ископаемыми животными, вопросов по-прежнему остается больше, чем ответов. Мы не знаем, менялись ли они со временем, были ли одиночками, как современные носороги, или жили группами. Не можем даже с полной уверенностью сказать, зачем им рог и был ли он вообще.

Досье "РГ"

Владимир Юрин окончил военное училище, вышел в запас в 38 лет подполковником, вернулся в Челябинск и на "гражданке" стал спелеоархеологом. В 1995-м организовал Челябинский спелеоархеологический отряд, а затем экспедицию. О его заслугах говорит такой факт: в 1995-м в Челябинской области на спелеологическом учете состояло всего 256 пещер. Владимир Юрин, ныне член Русского географического общества, за 20 лет обнаружил и описал почти 2500 подземных полостей, из них более 500 - погребенных, невидимых, он первым начал их ежегодное массовое вскрытие. Именно Юрин ввел в научный оборот термин "пещерный комплекс" применительно к уральским объектам. Он собрал информацию о более чем 300 местонахождениях мамонтовой фауны. В экспедиции он ездит за свой счет, все находки передает музеям, а палеонтологические - только в Институт экологии УрО РАН, лично Павлу Косинцеву.

Он ел одну лишь травку

История изучения эласмотерия началась, когда первому президенту Российской академии наук княгине Дашковой подарили челюсть ископаемого толстокожего и ученые описали новый вид ископаемых носорогов. Эласмотерии - травоядные гиганты пятиметровой длины, 2,5 метра в холке и весом четыре-пять тонн, с единственным рогом на носу. Какого размера был рог, доподлинно неизвестно: он, как ногти и волосы, состоит из кератина, который не сохраняется в ископаемом виде, но диаметр основания рога - костной "нашлепки" на морде - превышает 20 сантиметров. По ранам на сохранившихся черепах ученые предположили, что рога использовались в брачных играх. А стройные конечности, скорее всего, позволяли сибирскому единорогу довольно быстро бегать.