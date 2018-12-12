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12.12.2018 19:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинске "черное небо"

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал №7744 (281)
В Челябинске из-за установившейся с начала декабря безветренной погоды объявлен режим "черного неба". На предприятия региона организованы внеплановые рейды минэкологии, Росприроднадзора и прокуратуры. Однако количество жалоб на смог не снижается. Особенно много обращений от жителей Ленинского, Калининского и Курчатовского районов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По данным передвижных лабораторий минэкологии, существенное превышение ПДК по сероводороду выявлено вблизи Коркинского угольного разреза и в зоне влияния предприятий группы "Мечел". Кроме того, в черте Челябинска обнаружены несанкционированные пункты приема металлолома, где обжигают остовы автомобилей, бочки из-под моторного масла и другие отходы. Чаще всего именно этот запах гари беспокоит челябинцев.

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Недавно одно из предприятий "Мечела" уже попалось на несоблюдении экологических требований: на пяти источниках выбросов газоочистка не соответствовала проектным показателям, а на девяти замеры вообще не проводили.

- Мы принимаем десятки жалоб на смог, сами дышим этим воздухом и не меньше других заинтересованы в поиске загрязнителей, - отметил министр экологии региона Сергей Лихачев.

Кстати

Прокуроры потребовали у и. о. главы Челябинска Владимира Елистратова обеспечить безопасный противопожарный режим на челябинской свалке. Надзорное ведомство установило, что с момента закрытия осенью этого года на полигоне произошло уже семь крупных пожаров. Контролировать ситуацию на свалке минэкологии собирается с помощью беспилотников.

Общество Экология Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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