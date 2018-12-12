В полиции УрФО опровергли запрет сотрудникам посещать рэп-концерты

В управлениях МВД уральских регионов не подтвердили существование запрета для сотрудников-правоохранительных органов на посещение рок- и рэп-концертов.

Ранее о наличии такой директивы сообщил ряд СМИ со ссылкой на свои источники: якобы стражам порядка запретили посещать выступления групп, "текстах песен которых содержатся призывы к анархии". За нарушение грозило увольнение.

Как рассказала "РГ" официальный представитель МВД по Тюменской области Светлана Новик, к ним соответствующих распоряжений не поступало.

Информацию не подтвердили и в главке ведомства Югры. По данным РИА Новости, таких решений там не принималось. На Ямале ситуацию комментировать отказались.

Официальный ответ дали и в пресс-службе главного управления МВД России: "распространенная СМИ информация является недостоверной. Указаний о запрете посещений рок-, рэп- и панк-концертов не поступало".