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12.12.2018 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области в ДТП с маршруткой пострадали два человека

Текст: Екатерина Призова
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Сегодня утром на 157 километре трассы Екатеринбург - Серов произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутной "Газели".

Сообщение о происшествии поступило в полицию в начале девятого: позвонил сам предполагаемый виновника аварии - водитель LADA.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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Как рассказал "Интерфаксу" официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых, шофер легковушки намеревался обогнать ехавший по маршруту пассажирский транспорт, но не справился с управлением и допустил столкновение с ним.

Помощь врачей потребовалась двум пострадавшим: 25-летней девушке и пожилому мужчине.

Оба водителя-участника ДТП были трезвые, уточнил полковник Горелых. Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.

Между тем, в пресс-службе регионального главка МЧС рассказали, что пожарным пришлось отсоединить клеммы аккумуляторов у столкнувшихся автомобилей, чтобы не допустить возгорание.

"В результате ДТП произошла разгерметизация газовых баллонов в маршрутке. Для предотвращения взрыва пожарные произвели охлаждение баллонов, - сообщила пресс-атташе ведомства Наталья Зырянова, добавив, что пассажиров "Газели" усадили в пожарную машину, чтоб они не замерзли в ожидании другой попутной маршрутки.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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