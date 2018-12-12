В Свердловской области в ДТП с маршруткой пострадали два человека

Сегодня утром на 157 километре трассы Екатеринбург - Серов произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутной "Газели".

Сообщение о происшествии поступило в полицию в начале девятого: позвонил сам предполагаемый виновника аварии - водитель LADA.

Как рассказал "Интерфаксу" официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых, шофер легковушки намеревался обогнать ехавший по маршруту пассажирский транспорт, но не справился с управлением и допустил столкновение с ним.

Помощь врачей потребовалась двум пострадавшим: 25-летней девушке и пожилому мужчине.

Оба водителя-участника ДТП были трезвые, уточнил полковник Горелых. Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.

Между тем, в пресс-службе регионального главка МЧС рассказали, что пожарным пришлось отсоединить клеммы аккумуляторов у столкнувшихся автомобилей, чтобы не допустить возгорание.

"В результате ДТП произошла разгерметизация газовых баллонов в маршрутке. Для предотвращения взрыва пожарные произвели охлаждение баллонов, - сообщила пресс-атташе ведомства Наталья Зырянова, добавив, что пассажиров "Газели" усадили в пожарную машину, чтоб они не замерзли в ожидании другой попутной маршрутки.