Подрядная организация, чей офис находится за тысячи километров от Западной Сибири, приступила к демонтажу кирпичной многоэтажки в самом центре Тюмени - по улице Ленина. Разновысотный дом сложной конфигурации был подведен под крышу, только до заселения не дошло - здание признали незаконным и небезопасным для эксплуатации.

В нашем случае пословица "Ломать не строить" неприменима: на разборку, вероятно, понадобится столько же времени, за сколько сегодня часто успевают возводить сопоставимые по метражу высотки. Бюджету вся операция, включая последующее благоустройство площадки, обойдется в сумму, которой хватило бы на возведение нового 30-квартирника экономкласса.

Дом заложен на стыке столетий. Проект ни у кого не вызывал вопросов, застройщику дали зеленый свет. Правда, на условиях сноса ветхого жилья с переселением нескольких десятков семей. Когда девелопер по ходу дела изменил проект, увеличив максимальную высотность с 8 до 12 этажей, он сослался на финансовые трудности и необходимость возместить затраты на переселение. В финале дом выглядел уже бесцеремонным медведем из сказки "Теремок". Он, периодически роняя кирпичи из внешней кладки, занял часть и без того дефицитного дворового пространства двух соседних жилых зданий и навис со стороны улицы Кирова над скромной синагогой - региональным памятником истории и культуры.

Рассматривался вариант демонтажа верхних этажей, проведения комплекса ремонтно-укрепительных работ. Совокупные затраты оценили в 250 миллионов рублей - и не нашли резона инвестировать в реконструкцию

Поскольку все они практически примыкают к злосчастному объекту, рушить его нельзя: соседи, не отличающиеся монолитной крепостью, могут пострадать. К тому же рядом - оживленная уличная магистраль (половину проезжей части огородили во избежание несчастных случаев). А сам приговоренный к сносу пошел сквозными трещинами, грозящими обвалами. Так что придется разбирать буквально по кирпичику. На демонтаж заказчик дает почти девять месяцев.

В прошлом году гендиректор "АИЖК по Тюменской области" Рустам Самкаев оценивал приблизительную стоимость работ в сто миллионов рублей. На прошедшем осенью аукционе начальная цена контракта превышала 105 миллионов. Один из участников торгов сбросил всего четыре миллиона, тогда как победитель, компания "Подрядчик", посчитала, что справится за 54,7 миллиона рублей - то есть за половину суммы. Исполнителя предупредили: в случае обнаружения проблем у соседних строений, а их состояние будут отслеживать, демонтаж следует тотчас приостановить.

Снос жилой новостройки - беспрецедентное событие для города. Муниципальные власти, которые сначала рекомендовали девелопера как добросовестного партнера, впоследствии признали, что попали с ним впросак. Однако о ликвидации объекта, вызвавшего у экспертов большие сомнения касательно надежности фундамента, отдельных несущих конструкций, долгое время никто всерьез не говорил. Рассматривался вариант демонтажа верхних этажей, проведения комплекса ремонтно-укрепительных работ. Региональное АИЖК, которому его учредитель, правительство области, поручило разрулить проблему многочисленных дольщиков, оценило совокупные затраты в 250 миллионов рублей. И не нашло резона инвестировать столь значительные средства в реконструкцию. Эксперты рекомендовали разобрать все до основания и в последующем уже не использовать многострадальный пятачок для капстроительства. Чиновники в итоге такое решение и приняли. Публично объявлено, что здесь будет зона отдыха - например, сквер со спортплощадкой.

Что касается дольщиков, то одним выплатили стоимость утерянных квадратов по некой компромиссной цене, прочим предложили квартиры в других домах, правда, не в центре, а на окраинах. Власти прибегли к сложной схеме компенсаций, задействовав еще одного крупного девелопера, в том числе к своеобразной бартерной схеме: в обмен на помощь пострадавшим компания получила на льготных условиях земли для комплексного жилищного строительства. Руководители АИЖК утверждают, что выручали дольщиков не за счет казны, а за счет собственной прибыли. Однако бюджет понес косвенные потери, и весьма существенные.

В связке с многоэтажкой на Ленина - Кирова шел, напомню, другой проблемный дом от того же незадачливого застройщика - в границах улиц Герцена - Камышинской. Их разделяют всего 300 метров. Второй дом, этажность которого, как и первого, намного превышена по сравнению с первоначальным проектом, - прямо-таки громадина. Представьте: его площадь куда больше совокупной площади квартир, сданных в эксплуатацию с января по ноябрь в столице Ямала. Эта махина, проседающая и трещащая под собственной тяжестью, также подлежит сносу. Только о нем сегодня предпочитают не говорить: сначала, мол, надо справиться с малой многоэтажкой.

Пока внешне она не изменилась. Идут подготовительные инженерные работы, из помещений убирают "все лишнее", из оконных проемов вынимают стеклопакеты. Капитальный демонтаж "Подрядчик" начнет с разборки кровли.