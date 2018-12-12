Видео: На Урале разработали приложение для диагностики рака кожи

Екатеринбургские ученые разработали мобильное приложение для раннего выявления рака кожи. Поставить диагноз с точностью до 90 процентов можно, всего лишь приложив гаджет к родинке на теле.

Устройство фотографирует новообразование, которое вызывает подозрения у пациента и врача, затем картинка загружается в программу, несколько секунд обрабатывается, после чего на монитор выводится результат: "низкий риск" (например) и процентная вероятность.

Новатор - 27-летний ассистент кафедры УГМУ, врач свердловского кожно-венерологического диспансера Александра Шубина. Девушка выиграла грант на свое изобретение, трудилась над ним два года и на сегодня уже имеет патент на разработку.

В ее программу загружено более десяти тысяч фотографий с примерами раковых новообразований на коже пациентов со всего мира. Сравнивая эти снимки, программа выносит свой вердикт.

Как пояснила в беседе с корреспондентом "Свердловского областного телевидения" Александра, ее разработка - это самообучающаяся нейронная сеть: она определяет болезнь по точкам, по заданным параметрам злокачественных и доброкачественных образований.

Точность определения рака кожи при такой методике - 90 процентов, говорят разработчики. Теперь их задача - сделать ее еще выше.

По задумке авторов, такие приборы могли бы облегчить жизнь пациентам отдаленных сельских территориях и ФАПов, которым сегодня приходится ездить за сотни километров к екатеринбургским врачам. Вместо этого люди могли бы получить профессиональную консультацию через интернет.